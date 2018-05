Laura G derrama lagrimas de enojo en el programa “Todo un show”

Laura G fue obligada a cumplir un reto, durante el programa de TV Azteca, “Todo un Show”, el cual no fue realizado debido a sus creencias. El reto consistía en meterse en un ataúd dentro de un panteón por la noche para realizar una algunas fotografías, que finalmente se negó a hacer

“Jenni Rivera antes de morir hizo un video justo (dentro de un ataúd), los Recoditos hicieron un video de ‘ Mi último día’ y también fue lo mismo; platicando con ellos me dijeron cómo su vida cambió después de haberse metido ahí. Hay una maldición que las personas que juegan adentro (de un ataúd) la muerte los sigue”, argumentó Laura.

Ya en el foro, la conductora debía cumplir el reto, a lo que nuevamente se negó y se le vio muy molesta con la producción.

“Mi abuelito está enterrado en un cementerio, hay familiares míos enterrados en un cementerio, tengo mis razones para decir que no quiero atraer a la muerte; tengo una bebé de diez meses. Y no entiendo porqué quiere castigarme por un reto que no voy a cumplir”.

Aún así tuvo que hacerlo, aunque en lugar de entrar a un ataúd en un panteón, Laura G debía acostarse en una alberca con algunos ratones, hecho que provocó el enojo y llanto de la conductora.

Fuente: SDP noticias