Firman convenio para erradicar violencia política

Sonora se convirtió en el primer Estado del País en firmar un convenio entre Gobierno, Instituto Estatal Electoral, partidos políticos y sociedad civil, para erradicar la violencia política por razones de género.

La Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, detalló que son dos mil 044 mujeres las que participan como candidatas a puestos de elección popular en el Estado, por lo que no se puede permitir la violencia de género en la política.

“No quiero por ningún motivo que las mujeres que hoy son candidatas pasen por lo que yo tuve que pasar, no es fácil levantarte todos los días y sacudirse el lodo que te quieren aventar, por el sólo hecho de cómo estás vestida. Aquí lo importante son las propuestas que pongas en la mesa”, apuntó.

La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que rechazan cualquier tipo de violencia política contra la mujer, por lo que no se quedarán sólo en el discurso.

Apuntó que el lunes dieron el primer paso para crear la ruta de atención a todas y cada una de las candidatas que participan en el actual proceso electoral.

“El instituto no sólo deberá de recibir las denuncias, de por sí ya delicadas que hemos recibido, en particular una y se promotores de la no violencia política con enfoque de género, también tenemos que operar diferentes herramientas que nos permitan contar con elementos de juicio quizá para mañana o para este proceso electoral”, indicó.

En representación de la sociedad civil, Olga Haydeé Flores Velázquez, representantes de la organización Red de Mujeres Plurales, pidió para este proceso electoral acciones como la firma del compromiso por parte de los partidos políticos para evitar caer en este tipo de acciones.

También, que los partidos emitan un protocolo de atención para prevenir y castigar estas conductas. Además de pedir campañas de sensibilización sobre la presencia de la mujer en la política y fortalecer las redes de apoyo.

Asimismo, los representantes de los diversos partidos políticos que tienen presencia en Sonora, emitieron su posicionamiento a favor de la erradicación de la violencia de género en la política.