Will Smith explica cómo obtuvo el papel de ‘El Príncipe del Rap’

Todos conocen la historia del personaje de Will Smith en El Príncipe del Rap (The Fresh Prince of Bel-Air) pero hasta ahora nadie sabía cómo el actor consiguió dicho papel que le lanzó a la fama en los años 90. Ahora, el protagonista de Soy leyenda (200) y Alí (2001) ha revelado en un video cómo entró en la mítica serie de televisión de NBC.

En su canal de YouTube, Will Smith ha narrado sus duros inicios en el mundo de la interpretación.

“Antes de meterme en líos con el tío Phill, ya tenía problemas con el tío Sam”, dijo el actor de 49 años.

Will Smith, que en ese momento ya era un conocido rapero, aseguró que gastó todo su dinero ganado con la música y no pudo hacer frente a sus impuestos.

“Ser famoso y estar arruinado es una combinación de mierda, porque sigues siendo famoso y la gente te reconoce, pero te reconocen mientras vas a su lado en el bus”.

Fue entonces cuando su novia le sugirió que fuera a The Arsenio Hall Show, el late night del momento. Allí conoció a Benny Medina, “el verdadero Príncipe de Bel-Air”.

Will Smith acudió a una fiesta en casa de Quincy Jones, quien le dio un guión y le dio 10 minutos para aprendérselo y hacer una audición.

El actor pidió algo más de tiempo, pero en la fiesta estaba Brandon Tartikoff, ejecutivo de la cadena NBC.

Así que de repente Will Smith tuvo que hacer un casting improvisado en una habitación llena de famosos, políticos y magnates de la televisión.

A pesar del poco tiempo que tuvo, consiguió el papel y tres meses después, estaba rodando el episodio piloto.

“La moraleja de la historia es ‘Di siempre sí’ y escucha a tu novia”, bromeó Will Smith.