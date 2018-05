Se salen por la tangente los de la PGR

Ta´ muy raro caso de robo de comando

Sigue estando a la vanguardia “Gober”

Logran un éxito médico los del IMSS

Se salen por la tangente los de la PGR…Y el que sigue estando más raro que ni “El Chupacabras”, es el caso de Jhonny, el joven gringo de 25 años de edad, por como ahora la PGR ventilara un expediente, referente a que dizque contaba con una orden de aprehensión por posesión de mariguana, cuando la duda que hay, es el saber como murió el pasado domingo en el aeropuerto de Hermosillo. ¡Zaz!

Porque en tanto que los de la Policía Federal, cuyo director nacional es Manelich Castilla, manejan que se suicidó con un cuchillo en la zona de los sanitarios de esas instalaciones aéreas, lo cierto es que continúa latente la incógnita, respecto a si los agentes federales lo abatieron al intentar someterlo, como inicialmente se dijera, aunque ya después cambiaron la versión, de ahí los “sospechosísmos” que hay.

Pues ahora hasta el gerente del restaurante Wings negó que el joven con residencia en Arizona, hubiera tenido una arranque de ira porque no le gustó la comida que le sirvieron, así como el que amenazara a los comensales y meseros, que es lo que según esto provocó la intervención de dichos “perjudiciales”, quienes en todo caso no tuvieron la capacidad para neutralizar a una persona con arma blanca. ¿Qué no?

Por el contrario manejan que el viajero norteamericano se comportó de manera normal y nunca molestó a nadie, después de que arribara en un vuelo a las 8:00 horas, para trasbordar otro a Tijuana, pero como se canceló y lo reprogramaron hasta en la noche, es por lo que muchos pasajeros tuvieron que pasar el día en esa terminal, por lo que ahí desayunó y comió, hasta que alrededor de mediodía ocurrió ese trágico hecho.

Es por eso que ante la falta de credibilidad de las autoridades policiales y más los de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que es delegado Darío Figueroa Navarro, es que luego luego le pusieran peros a la versión de que la víctima sola se hirió de muerte en el baño, después de que hubo balazos de los polizontes, aunque dicen que los hicieron al aire y únicamente para amedrentarla. ¡Ajá!

Pero por encima de los asegunes que hay, por como los uniformados “federicos” no pudieron controlar a un jovencito armado con un cuchillón, cuando era cuestión de que usaran gas pimienta y si a caso un disparo en las piernas para aplacarlo, de ahí que ahora tendrá que ser la autopsia la que clarifique las cosas o la verdadera causa de su muerte, por los asegunes que hay al respecto y no es para menos.

Sin embargo y cualquiera que sea la situación, lo cierto es que hasta la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ya apuntilló y demandó que se refuerce la seguridad en esa sede aeroportuaria internacional, como dando a entender que recién invirtieron casi $500 millones de pesos en su remodelación, pero como que les faltó contemplar ese rubro, por la facilidad con la que alguien puede atentar contra los usuarios.

Si se analiza que esos policías de la federación, que en teoría están resguardar el lugar, más bien se dedican a cuidar que no se estacionen en las vialidades de ascenso y descenso, muy seguramente que para velar por el negociazo redondo del carísimo estacionamiento, pero lo que es para proteger a la gente, nomás no, por no verse una estrategia clara, de ahí que cualquiera entre como Juan por su casa. ¡Glup!

Ta´ muy raro caso de robo de comando…Con todo y que es un hecho al que por de “faol” relacionarán con la inseguridad, pero lo que no deja de ser por demás extraño, es que así como así un comando armado haya asaltado y secuestrado a una familia, en la para nada populosa colonia Racquet Club, cuando “les cayeran” en horas de la madrugada, y no se cree que al azar. De ese pelo.

Al para empezar la primera pregunta que surge por sentido común, es el cómo esos hombres vestidos de negro, y no como los de la película, sabían que en esa vivienda ubicada en la calle Natación de ese sector habitacional pudiente contaban con medio millón de pesos en efectivo, y no para el gasto diario, así como joyas por un monto similar, de ahí que lo que les robaran fuera más menos un millón de pesos.

Y es que lo que ya hace sospechar que no se trató de un atraco normal y causal, es que en la residencia allanada, de la que aparece como dueño un tal José Jesús, los hubieran tenido cautivos durante varias horas, según el reporte que le hicieran a los elementos de la Policía Municipal hermosillense, de la que es Comisario General, Jorge Suilo Orozco, por lo que hasta esos actos están teniendo que enfrentar. ¡Ups!

Toda vez que por donde quiera que se le vea, pero son sucesos delincuenciales que se salen de lo común, porque no a cualquiera le llegan a domicilio para despertarlos y levantarlos a las 3:30 horas, cuando todavía ni despunta el alba y apuntándoles con armas largas, además de someterlos a una pesadilla, pero ya despiertos, para después e$quilmarlo$ y quien sabe si interrogarlos, e irse como llegaron. ¡Tómala!

Así estuvo ese “llegue” que les pegaron, al estilo de cómo cuando “levantan” a los que se dedican a la venta de carros y se hace un escándalo, pero que ya después aparecen son hacer mucho ruido, de ahí que no se sepa el móvil por el que fueron privados de la libertad, por lo que habrá que ver si en esta ocasión sí se esclarece la causa de esa robada, por la forma tan misteriosa en que lo hicieran. ¿Será?

Sigue estando a la vanguardia “Gober”…Quien volvió a dar muestras de estar a la vanguardia, es la “Gober” Claudia Pavlovich Arellano, al ayer presidir el acto de firma para erradicar la violencia de género que promoviera el Instituto Estatal Electora (IEE), por Sonora haberse convertido en el primer Estado del País en pactarlo, con lo que reafirmó su compromiso de defensa en es ámbito. De ese vuelo.

Ya que con ese aval que le diera a tan trascendente convenio, lo que es la Mandataria está corroborando el como ha sido una impulsora de la participación de las mujeres, por el respeto que ha mostrado al respecto, desde que asumiera la gubernatura, tan es así que propusiera la Ley de Paridad de Género, para garantizarle a las féminas que tuvieran el 50/50 en las candidaturas a puestos de elección popular. ¡Órale!

No por nada es que a Claudia las diferentes fuerzas políticas le reconocieran el como ha fomentado la igualdad para darle su lugar a las integrantes del llamado sexo ex débil, por la forma en que ha actuado siendo neutral, siempre apegada a defender la dignidad sin distinción de sexos y mucho menos deteniéndose en grillas, en aras de que hay un suelo parejo en la arena política. Ni más ni menos.

Para el caso es que en el marco de ese evento en el que fungiera como testigo de honor, volviera a recordar que en la época en la que le tocara hacer campaña proselitista, es de las que fuera violentada por su condición de género, de ahí que advirtiera que se está sumando a esa cruzada para que a las 2,044 mujeres candidatas actuales, no pasen por lo mismo, por ser una experiencia que las marca. ¡Vóitelas!

Lo que viene a explicar el porque hoy en día y a tres años de su gobierno, sí que hay respeto a la institucionalidad y figura de la Gobernadora, y no sólo por propios y extraños, sino hasta de parte de los mismos Partidos políticos, por la manera en que llegaran al punto de felicitarla y ponderarle su trabajo, así como el hecho de ser la única mujer gobernando una región estatal. ¡Qué tal!

Logran un éxito médico los del IMSS…Por encima de lo que pueda decirse del IMSS, por aquello del ¡cría fama y acuéstate a dormir!, pero lo cierto es que en los últimos tiempos sí que han registrado una mejoría en sus servicios, y para prueba está el saludable logro que acaban de conseguir, como es una donación multiorgánica de un joven de 19 años de Hermosillo que sufrió muerte cerebral.

Porque gracias a la mediación y capacidad médica de los operadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del que es delegado Miguel Ángel Jiménez Llamas, se pudo donar el corazón, hígado, riñones y córneas de la persona fallecida, en beneficio de seis personas, cuatro de Obregón y dos Monterrey, Nuevo León, por lo que así es que se les diera más vida. ¿Cómo la ven?

Motivo por el cual es que el Coordinador de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital General de Zona (HGZ) No 14 en esta Capital, Raúl Pereida, resaltara ese nuevo éxito médico que los posiciona entre los primeros cinco lugares a nivel nacional entre los nosocomios, tanto en el aspecto multiorgánico, como en el de corazones, por lo que así está la buena sintomatología que han seguido presentando.

Eso a partir de que desde hace tres años iniciaran con un programa de sensibilización entre la derechohabiencia, para que estén más dispuestos a donar, como lo refleja que el 74% de las personas o sus familiares estén aceptando el que sus órganos sean donados, como esta vez en que el corazón e hígado fueron enviados a Monterrey; mientras que los riñones y las córneas se implantaron en Cajeme.

Con lo que se confirma que Jiménez Llamas y compañía sí que han estado haciendo la diferencia en esa especialidad, y para seña está ese enésimo acierto con el que volvieran a dar la buena nota desde Sonora, donde de acuerdo a las estadísticas se donan más córneas, por ser muchas más las personas que mueren por paro cardiaco, a las que le siguen las que tienen que ver con las partes renales. Así el dato.

