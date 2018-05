Firma Gobernadora Pavlovich acuerdo contra violencia política de género

Con un pronunciamiento firme contra la violencia política hacia las mujeres, y el llamado a que prevalezcan campañas de altura y de propuestas que permitan un proceso electoral democrático y en paz, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó junto al Instituto Estatal Electoral y partidos políticos, el compromiso para prevenir y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres por razón de género.

En presencia de autoridades electorales, representantes de la sociedad civil y presidentes de los Partidos Políticos en la entidad, la mandataria externó que se trata de un acuerdo de vanguardia, único a nivel nacional, ante lo cual invitó a las mujeres a seguir luchando por sus ideales y a no dejarse caer ante cualquier adversidad.

En el evento atestiguado por Olga Haydeé Flores Velázquez, Coordinadora de la Red de Mujeres en Plural, Pavlovich Arellano dijo: “No se dejen vencer, no se dejen agobiar, levántense todos los días, quítense el lodo de encima, y demuestren de lo que estamos hechas, las mujeres somos fuertes, con mucho temple, con mucho más temple de lo que puedan imaginar, y cuentan con mi compromiso, irrestricto respeto a todas las ideologías, a todas las candidaturas, a todos los partidos políticos, porque Sonora merece tener una democracia con tranquilidad y paz”.

Expuso que en Sonora más de dos mil mujeres disputarán algún cargo de elección popular, por ello se trabajará para transitar por un proceso electoral en paz y con respeto a los derechos de las mujeres que participen en la contienda.

“También les digo como Gobernadora que estaré totalmente atenta al respeto e imparcialidad por estas elecciones, que son históricas, que como mujer estoy viviendo y estoy atenta, y que tengo especial interés en que no exista la violencia de género”, señaló.

La Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Guadalupe Taddei Zavala, expresó el total rechazo a la violencia política hacia las mujeres, ante lo cual atenderán cualquier tipo de denuncia durante el proceso electoral.

“Para nosotros es importante este escenario verlo como la oportunidad que tenemos de decir tajantemente que este Instituto Estatal Electoral rechaza cualquier tipo de violencia política contra la mujer”, apuntó.

En representación de la sociedad civil, Olga Haydeé Flores Velázquez, Coordinadora de la Red de Mujeres en Plural, expresó su compromiso de trabajar con las instituciones, para que las campañas políticas se lleven a cabo alejadas de la violencia y en un marco de respeto hacia las mujeres.

“Con estas mujeres y con la sociedad, está el compromiso de coadyuvar para conducir un proceso electoral pacífico, en un marco de respeto, donde las campañas se den en un clima alejado de la violencia, que expone vida, bienes, y reputaciones”, indicó.

Rechazan empresarios candidaturas populistas de izquierda y de derecha

El Presidente del Centro Empresarial del Norte de Sonora, Arturo Fernández, señaló que los empresarios están en contra de los candidatos populistas, de izquierda y de derecha, que prometen cosas no viables y no dicen en realidad lo que harían en caso de llegar a la presidencia de la república. Es necesario que expliquen muy bien sus propuestas de gobierno, porque la ciudadanía solo escucha lo que dicen, pero prometen cosas imposibles de realizar.

Los empresarios también nos guiamos por lo que ellos declaran todos los días, pero no opinamos porque no queremos caer en especulaciones. Lo que sí queremos es que se respetan las instituciones, porque somos defensores del estado de Derecho y esperamos que se respete la ley. También queremos que el próximo presidente haga una revisión a la reforma hacendaria y que la Fiscalía sea autónoma y que el titular de esta no sea nombrado por el Presidente.

El joven empresario no quiso decir quién era el candidato de los patrones, ni en lo personal, porque la Coparmex es un organismo apartidista. Lo que sí confirmó que organizarán tres debates con los diferentes candidatos a los puestos públicos, empezando con los seis candidatos a la alcaldía de Hermosillo, que será el próximo lunes, a las 19:00 horas en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde se abordarán los temas de Seguridad, Servicios Públicos y Buen Gobierno.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

