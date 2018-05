Demanda gobernadora más seguridad en aeropuerto

La mandataria estatal, Claudia Pavlovich instó a los encargados de resguardar la terminal aérea “que tengan más cuidado”

La Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano exigió a las autoridades aeroportuarias tomar medidas para aumentar la seguridad en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

Pavlovich Arellano señaló que se debe de evitar que ocurran ese tipo de situaciones que afectan la imagen no sólo de Hermosillo, sino también del Estado de Sonora en general.

Esto luego de que el pasado domingo un joven de origen estadounidense perdió la vida al ser abatido, luego de que amenazara con un cuchillo a comensales y empleados de un restaurante ubicado en el interior del aeropuerto

“Yo como Gobernadora exijo que los que están cuidando el aeropuerto, que son propiamente del aeropuerto, no podemos a intervenir, que tengan más cuidado en la vigilancia”, indicó.

Argumentó que no se explica cómo una persona que tenía alrededor de tres horas deambulando en el recinto, no fue cuestionada sobre su presencia en el lugar, ya que al parecer no era usuario del aeropuerto.

“Obviamente no entró con el cuchillo, tienen que tener más cuidado, si una persona entra y ya tiene tres horas deambulando, qué está pasando, no va a ningún lado”, manifestó.

Detalló que es importante exigir a las autoridades aeroportuarias que pongan más seguridad en el interior y alrededores del edificio para impedir se presenten este tipo de situaciones.

“Fue algo muy lamentable, este muchacho norteamericano, con una clara conducta antisocial; pero creo que también es importante exigir a los aeropuertos que pongan más vigilancia”, argumentó.