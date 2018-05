Debuta mujer ampáyer en la LMB

La sinaloense Luz Alicia Gordoa Osuna hizo historia en la Liga Mexicana de Beisbol.

Gordoa, de 41 años se convirtió en la primera mujer ampáyer en participar en un partido oficial de la LMB, precisamente la serie entre Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México en el estadio “Fray Nano”.

Desde que fue presentada como ampáyer de la tercera base los aplausos no se hicieron esperar por parte de la afición que se dio cita en el recinto.

Luz Alicia, que en su primera intervención marcó un safe a favor de los Guerreros fue abucheada por algunos aficionados escarlatas que la miraban desde las gradas.

La ampáyer no sólo tuvo que batallar con los presentes, sino también con el tercera base de los Pingos, Emanuel Ávila, que no dejó de reclamarle a Gordoa.

Después de 92 años, Luz Alicia marcará un antes y un después en el beisbol mexicano y el resultado del proyecto de equidad de género impulsado por Javier Salas, presidente de la LMB.

En el partido, Yuniesky Betancourt bateó dos jonrones, cuatro producidas y tres anotadas, y el ex pingo, Arismendy Alcántara, pegó de 5-4, y también conectó cuadrangular, remolcó cinco y timbró tres, para que Oaxaca (17-29) venciera 16-10 a los Diablos Rojos (28-18) en el primero de la serie en el Fray Nano.

El cubano Betancourt hizo historia en la Liga Mexicana de beisbol ya que logró el récord de bateó de 6-6 en un juego de nueve entradas.

Perdió David Reyes (4-3) y ganó Rodolfo Aguilar.