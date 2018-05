Asesinan al periodista Juan Carlos Huerta en Tabasco

Villahermosa, Tabasco.- La Fiscalía General del estado confirmó que el locutor radiofónico Juan Carlos Huerta fue asesinado en su propio hogar en la comunidad Flores del Trópico de esta capital.

Es el cuarto periodista ejecutado en el país este 2018.

Los primeros informes señalan que fue interceptado cuando salía de su casa

para abordar su vehículo BMW color plata. Varios sujetos llegaron en un camioneta y un automóvil negro que le cerraron el paso para luego dispararle, acertando en cuando menos cuatro ocasiones en el cuerpo del periodista.

El gobernador Arturo Núñez Jiménez lamentó los hechos e indicó que se tomarán cartas en el asunto y se buscará a los responsables del homicidio.

Añadió que ordenó que las salidas de la ciudad sean cerradas para dar con los asesinos. Aunque no quiso abundar más sobre los hechos, dijo que en primera instancia se descarta el robo como móvil.

Consternación ha causado en la sociedad tabasqueña la confirmación del asesinato del periodista, motivo por el que en estos momentos se lleva a cabo una intensa movilización policiaca en la capital del estado y su zona conurbada.

Juan Carlos Huerta enía una carrera de más de 30 años en los medios electrónicos de la entidad

. En los años 90 comenzó el proyecto radiofónico que lo colocaría entre los comunicadores más emblemáticos de la entidad, “Sin Reservas”. Estuvo en estaciones como Radios Sensación y Grupo ACIR, donde estuvo más años y se consolidó su programa.

En la reciente entrega de títulos de concesiones de radio para AM y FM, a su grupo Multimedios sin Reservas le fue otorgada la banda 620 AM, en donde hace casi dos meses inició transmisiones “La Radio que se ve” 620 AM.

Juan Carlos Huerta transmitía su noticiero estelar Panorama Sin Reserva a través de la frecuencia EXA ABC Radio 88.5 FM y 740 AM. También era conductor de un noticiero televisivo local.