Que “se cura en salud” la alcaldesa

Saca cuentas pavimentadas “Gober”

Urge aclaración de la Policía Federal

Siguen “abriendo fuego” los estatales

Que “se cura en salud” la alcaldesa…Y ahora sí que no hay mal o en este caso muerte que por bien no venga, aún y cuando es algo que no se le desea a nadie, por como la alcaldesa, Angelina Muñoz Fernández, ya anunciara que van a darle una checada a las condiciones que guardan las comandancias de Hermosillo, a partir del supuesto suicidio del joven Genaro, ocurrido en las celdas policíacas de Navojoa.

Al ser un condenable hecho por el que aún siguen exigiendo justicia los navojoenses, por sospecharse que al citado muchacho pudieran haberlo asesinado los policías municipales que lo detuvieron junto con su amigo Héctor, cuando sólo iba de copiloto en un auto al que le pararon el alto por traer las placas vencidas, y es que a pesar de que el primero presentaba aliento alcohólico, a él es al que encerraron.

Por los familiares y ciudadanos en general no creerse la versión de que se haya ahorcado con un cordón de su zapato, porque presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, de ahí que derivado de esas irregularidades y esa consternación “ciudadana”, es que ya hubieran cesado al director de la Policía, Valentín Gámez Granados, y suspendido a los dos polizontes y un Juez Calificador. De ese pelo.

Así que a raíz de las críticas que han surgido, como consecuencia del pésimo y degradante estado que guardan esos centros de detención temporal, como el de “Polvojoa”, que ni con sanitarios contaba, como lo ventilara el “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González, es que Angelina Lourdes se esté “poniendo el guarache antes de espinarse” para no quedar exhibida. ¡Zaz!

Porque hasta donde se sabe, esas áreas de barandilla capitalina no cuentan con cámaras de vigilancia o al menos en esa área en la que tienen a los detenidos, de ahí que aquí también ya se hayan presentado varios casos raros, como el de una persona de nombre Francisco Javier, que muriera estrangulada por un compañero de celda, y sin que existiera una video grabación para ver qué es lo que realmente pasó.

Es por eso que la munícipe hermosillense adelantara, que junto con el Comisario General policial, Jorge Suilo Orozco, realizará un rondín por esas instalaciones donde mantienen arrestados preventivamente a los que delinquen o cometen faltas de diferentes tipos, para verificar que estén cumpliendo con lo que marcan los manuales de procedimientos para esa clase de atención y trato que debe brindárseles.

Ante lo que sobra apuntillar que es un protocolo que le toca regular y vigilar a los de la CEDH, vía los visitadores al mando de González Avilés, a fin de garantizar que estén dentro de la normatividad, no como el cochitril y la mazmorra que tenía el hoy ex alcalde panista y candidato a diputado, Raúl Silva Vela, que ni siquiera eso pudo hacer bien, pero eso sí ya anda en busca de otro “hue$o”. ¡Tómala!

No por nada es que Muñoz Fernández quiera “echar mucho ojo” para que no le digan ni le cuenten, de ahí que anunciara que “personalmente en persona” evaluará el cómo están operando esas zonas carcelarias, y más porque algunas de esas sedes las acaban de remodelar, de ahí que quiere pensarse que no se les olvidó el acondicionarlas con lo más elemental. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saca cuentas pavimentadas la Gobernadora…Como pa´ demostrar que es real lo que se ha pavimentado en el Estado, la que hizo “un corte de caja” en ese apartado es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al dar a conocer que en el presente año se han invertido $749 millones 200 mil pesos en obras de ese rubro, en beneficio de 56 municipios, entre ellos está Ciudad del Sol. ¡Órale!

Con ese fin es que Claudia se reuniera con el Gabinete Sectorial de Desarrollo Urbano, para evaluar lo referente a los avances de los trabajos que están en ejecución y los proyectos en marcha para este 2018, exhortando a quienes los están llevando a cabo, a concluirlos en tiempo y forma o en los plazos pactados, de ahí el reto y compromiso que tiene el secretario de la Sidur, Ricardo Martínez Terrazas. ¡Ups!

Razón por la cual es que se diga que la Mandataria Estatal le está dando respuesta a una de las demandas más sentidas de la población, luego del abandono que presentaban la mayoría de las vialidades de las diferentes ciudades, por como estaban casi intransitables, como era en “Hornosío”, que se vale decir que ya presenta otra cara o fisonomía, por las estrategias de pavimentación que han puesto en práctica.

Si se parte de que las acciones han ido desde la rehabilitación, hasta la construcción de nuevos pavimentos en calles y avenidas, como parte de programas que proyectan terminar en los próximos meses, y en los que han invertido recursos del orden federal y estatal, bajo el esquema de las redes de pavimentos, por medio de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur). De ese vuelo.

Con lo que se prueba que Pavlovich Arellano así ha seguido mejorando el transitar por esos caminos, en localidades como Agua Prieta, Altar, Arivechi, Bacadéhuachi, Carbó, Divisaderos, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Cajeme, Ímuris, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Opodepe, Pitiquito, Quiriego, Rayón, San Felipe de Jesús, Sáric, Trincheras, Ures y Villa Hidalgo, entre otras.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Urge aclaración de la Policía Federal…Quienes vaya que están más que obligados a aclarar el dato, son los de la Policía Federal, a partir de la presunta suicidada del joven de origen estadounidense, de nombre Jhonny, de 25 años de edad, registrada el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, por también haberse manejado la versión de que fue abatido por los agentes. ¡Vóitelas!

Ya que primero ventilaron que la víctima se provocó las heridas con un cuchillo que agarrara en el restaurante Wings, en hechos ocurridos alrededor de las 14:00 horas, según esto por un arranque de ira, porque no le gustó la comida y amenazó a los meseros y comensales en general, pero después afloró que un policía le disparó cuando lo siguió a los sanitarios y al parecer quiso atacarlo. ¿Será?

No obstante y que la confusión radica en que en un primer comunicado asentaran que el aludido oficial policiaco tuvo que usar su arma de cargo, y no precisamente para amedrentarlo y que se entregara, pero más tarde el director nacional de esos judiciales federales, Manelich Castilla, en su cuenta de twitter repertó que no murió de un balazo, sino por las heridas con arma blanca. Así la duda.

Toda vez que la informal información ventilada por Castilla a través de las redes sociales, de que los “polis” a su mando accionaron sus pistolas, dizque para neutralizar al sujeto que amagaba con atentar contra la vida e integridad de los civiles en el comedero en cuestión, contrasta con la que difundieran inicialmente, de ahí que se haga necesaria una aclaración más precisa, por las dudas que eso causara.

Y más ruido hace esa contradicción informativa, por el muerto ser de nacionalidad gringa, motivo por el cual es que tendrán que dar más explicaciones, porque de haberse tratado de cualquier hijo de vecino, júrelo usted que ni siquiera les habría importando el reconocer que lo hayan baleado, si ese fuera el caso, de ahí que ahora lo tendrán que comprobar con todas respectivas pruebas que les requieran. ¡Ñácas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen “abriendo fuego” los estatales…A los que sí que no les tembló la mano para repeler la agresión de un presunto “tirador” o vendedor de droga, es a los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependiente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyo titular es Rodolfo Montes de Oca, por como abatieran a Jesús Guillermo, alias “El Bachata”, en San Pedro El Saucito.

Eso luego de que el mal afamado delincuente, de 43 años de edad, quien operaba y tenía su domicilio en ese poblado de la zona rural de esta “Capirucha”, se enfrentara a balazos a los elementos de la AMIC, ya que al intentar abordarlo por las indagatorias que realizaban tras recibir denuncias por narcomenudeo, emprendió la huida y comenzó a dispararles con un revolver, de ahí que pereciera en ese tiroteo.

Al trascender que el intercambio de “cohetazos” con los uniformados se prolongó por varias calles, hasta que finalmente cayó en las inmediaciones de un arroyo, lo que puso de manifiesto que era un malhechor que estaba dispuesto a todo, por como prefiriera la muerte, antes que dejarse detener, en un suceso que tuviera lugar el pasado sábado, porque para cuando le prestaron auxilio, ya había fallecido. ¡Pácatelas!

Y sí que “El Bachata” era toda una fichita, de ahí que fuera denunciado por los habitantes de esa comunidad, como lo refleja el que desde que tenía 18 años contaba con antecedentes por delitos del fuero común y federal, entre ellos por robo con violencia en las personas y por ser “Narco” urbano, de acuerdo a las carpetas de investigación con las que se le relacionara al revisar su historial. De ese tamaño.

De ahí el porque nadie “haga ni pío” o el más mínimo intento por abogar por ese tipo de hampones, porque de entrada a los propios vecinos ya los tienen prácticamente como rehenes, por la afectación que les causan con sus fechorías, aunado a que muchas de las veces terminan desconociéndolos, de ahí que también les toque que les roben, por lo que mejor hacen como si no hubiera pasado nada. ¡Glup!

