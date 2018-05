Presentan prelista de seleccionados del TRI

Las sorpresas son Érick Gutiérrez, Jürgen Damm, Hugo Ayala y Jesús Molina, además de Edson Álvarez y Oswaldo Alanís

Juan Carlos Osorio presentó la prelista de 28 seleccionados para la Copa del Mundo de Rusia.

El técnico de la Selección Mexicana explicó que hubo cinco criterios para no presentar la lista definitiva de 23 elementos, que será publicada antes del 4 de junio.

Las cuestiones que Osorio consideró para conformar esta lista son los lesionados, la culminación de torneos y el descanso que exige la FIFA, el partido ante Gales el 28 de mayo y el incrementar la competitividad interna.

El colombiano explicó la inclusión de un jugador como Érick Gutiérrez y la ausencia de elementos como Rodolfo Pizarro y José Juan Vázquez.

“Érick juega en el perfil natural, volante mixto, interior, por zurda, como Andrés (Guardado) consideramos que tiene que reemplazar a Andrés a futuro. Andrés, si jugáramos mañana mismo es uno de los cinco que no puede estar.

“(Pizarro) En la Copa Oro participó en los cuatro juegos en la posición que nos parece le viene mejor, detrás del punto, un gol contra Honduras y lo demás debatible.

“Creemos que fue importante en Concachampions en donde se destacó él junto con Rodolfo (Cota) que lamentamos que no esté ya que fue el jugador más determinante”, explicó.

Detalló que en su posición compite con Carlos Vela, Marco Fabián y Giovani dos Santos.

Aclaró que El Gallito” también tuvo su oportunidad.

“Después de asistir en cinco torneos a más de 512 juegos del torneo, durante nuestra gestión convoque a 77 jugadores y han participado 66. “El Gallito” Vázquez, como muchos, han tenido su oportunidad, es un jugador influyente al igual que Jorge Hernández en Pachuca y Antonio Ríos en Toluca, pero son 23 jugadores”, mencionó.

Los jugadores se irán incorporando al Tri y este miércoles llegará Andrés Guardado para trabajar con el cuerpo médico encabezado por José Luis Serrano y el kinesiólogo Carlos Pecanha.

El 24 de mayo el Tri partirá a Los Ángeles para el compromiso ante Gales el día 28, noche en la que regresarán al país para el duelo del 2 de junio contra Escocia y la partida a Copenhague la noche del 3 de ese mes. El Tri llegará a Moscú el 11 de junio.