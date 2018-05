Júpiter y Venus estiran la órbita de la Tierra y cambian nuestro clima

Un grupo de científicos de la Universidad de Rutgers (Estados Unidos) ha demostrado que la gravitación de otros planetas afecta al clima de la Tierra. Se trata concretamente de Júpiter y Venus, cuya influencia gravitacional estira la órbita de la Tierra cada 405.000 años, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Esta influencia hace que la órbita de nuestro planeta pase de ser “perfectamente circular” a presentar una elongación del 5%, especialmente cada 405.000 años, lo que ha estado modificando el clima de la Tierra por lo menos durante los últimos 215 millones años.

El líder del estudio, Dennis Kent, destacó en un comunicado en Eurek!Alert que el resultado de la investigación es “impresionante”, ya que antes los cálculos matemáticos permitían estudiar solo los últimos 50 millones de años, mientras que ahora es posible analizar lo que ocurrió hace 215 millones de años. Al mismo tiempo, el ciclo de 405.000 años explica “cambios en el clima, el medio ambiente, la evolución de los dinosaurios y los mamíferos y los fósiles en todo el mundo”.

Los expertos obtuvieron los resultados tras extraer muestras de roca del período Triásico, hace entre 209 a 215 millones de años, en el estado de Arizona. También se analizaron muestras procedentes de Nueva York y de un lago que en el pasado cubrió la mayor parte del estado de Nueva Jersey.

El resultado demostró que ese ciclo de 405.000 años es “el patrón astronómico más regular relacionado con el giro anual de la Tierra alrededor del Sol”, aseveró Kent.

Fuente: actualidad.rt