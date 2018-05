Estos son los grandes ausentes del Tri para Rusia 2018

Juan Carlos Osorio, entrenador de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista de 28 futbolistas que aspiran a ir a Rusia 2018, y en la cual destacan algunas ausencias de jugadores que son aclamados tanto por la prensa, como por la afición.

Rodolfo Pizarro

En un año donde las Chivas de Guadalajara hilaron fracaso tras fracaso en la liga, Rodolfo Pizarro fue el jugador más destacado del cuadro dirigido por Matías Almeyda y un jugador clave en la consecución de la Concacaf Liga de Campeones que le otorgará el pase al Mundial de Clubes.

Sin embargo, el propio Osorio señaló que la situación de Pizarro es complicada, pues en su posición compite con jugadores como Marco Fabián, Carlos Vela y Giovani dos Santos.

“Para la posición de Rodolfo (Pizarro) compite directamente con Marco Fabián, Carlos Vela y Giovani dos Santos. Se tiene que establecer directamente una competencia con su par, yo creo que en este momento le queda difícil, pero a futuro es una gran opción”, dijo el estratega en conferencia de prensa.

José Juan Vázquez

El ‘Gallito’ estuvo prácticamente borrado durante todo el proceso mundialista para Juan Carlos Osorio, por lo que su ausencia no es una gran sorpresa; sin embargo, el nivel que ha mostrado en la actualidad en Santos y que Osorio no ha llamado a un contención nominal mas que a Jesús Molina, hace que sea un jugador en gran nivel que no jugará el Mundial.

Jonathan González

El joven mediocampista de Rayados estuvo envuelto en la polémica antes de debutar en la Selección Mexicana, pues había expresado sus deseos de defender a la Selección de Estados Unidos.

Finalmente, y tras ser captado por Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico, González fue convocado por el Tri, disputando 33 minutos en el partido amistoso ante Bosnia.

Omar Govea

El mediocampista fue una de las sorpresas durante el proceso de Juan Carlos Osorio, quien le brindó oportunidad de participar en tres encuentros; no obstante, Govea no fue incluido en la lista final, quizá, por el mal momento que vive en el Excel Mouscron, donde se encuentra separado del plantel por problemas de “actitud”.

