Encabeza Ernesto “El Pato” De Lucas las preferencias electorales en Hermosillo

Antes de arrancar sus respectivas campañas electorales a la presidencia municipal de Hermosillo, el candidato de la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Alianza Social (Panal), Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins, encabeza las preferencias de la ciudadanía capitalina, seguida de Célida López Cárdenas, de los partidos Morena, PAS y PT, Myrna Rea Sánchez (PAN-PRD); Carlos León (MC); Guadalupe Curiel de Alternativa y Norberto Barraza, independiente. “El Pato” lleva amplia ventaja sobre sus adversarios.

Las campañas inician el próximo sábado 19 de mayo y tendrán una duración de 40 días, por lo que los números fríos de las encuestas podrían cambiar en los próximos días. En lo personal creo que De Lucas Hopkins podría incrementar su ventaja al iniciar sus recorridos por los barrios y colonias de Hermosillo. “El Pato” es un joven político muy conocido por la ciudadanía. Antes de registrarse como candidato a la alcaldía ocupaba el cargo de secretario de Educación y Cultura (SEC) en el actual gobierno que encabeza la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Antes fue secretario de Seguridad Pública y diputado federal, entre otros cargos importantes de primer nivel…Es un joven preparado, capaz e inteligente, que podría ser un buen presidente municipal de Hermosillo, que no es “enchílame estas tortas”. La capital sonorense es un municipio con miles de problemas que hay que ir resolviendo sobre la marcha. Además, hay que llegar al puesto con un buen programa de gobierno y con todo el apoyo de los gobiernos estatal y federal. Con el Estado creo que no habrá problemas; en lo federal, no se sabe aún quién será el presidente.

Creo que el próximo presidente de México se llama José Antonio Meade, a pesar de que las encuestas digan lo contrario…Meade es un hombre serio, preparado, que conoce los problemas del país y que podría tener la fórmula de acabar con ellos, o al menos disminuirlos. Aunque las encuestas digan que Andrés Manuel López Obrador va adelante, (yo no creo en las encuestas), creo que Meade ganará la encuesta final del 01 de Julio del presente año…López Obrador no quiere ser presidente, por lo tanto, de aquí en adelante empieza su debacle.

Recuerden que no será la primera vez que López Obrador se quede en el camino; cuando Felipe Calderón Hinojosa ganó la presidencia, Andrés Manuel tendía asegurado el triunfo y, de repente, la ventaja la obtuvo el PAN y su candidato, convirtiéndose en el segundo presidente NO del PRI. El primero fue Vicente Fox Quesada, ambos militantes de Acción Nacional. Ahora, el Peje ya se empieza a ver más inseguro y no sale de los mismo, frases muy trilladas y no logra avanzar. Creo que después del próximo debate, el domingo, empieza la caída del candidato de Morena.

Reconoce Gobernadora Pavlovich trayectoria de maestros de la Universidad de Sonora

Mi formación en la Universidad de Sonora ayudó a templar mi alma y la fortaleza que tengo, afirmó la Gobernadora Claudia Pavlovich, al resaltar la labor que realizan los docentes de la Alma Mater, lo que ha permitido colocar a la institución como una de las mejores en el país. Lo anterior, durante la Ceremonia de Reconocimientos por el Día del Maestro 2018 de la Unison donde junto al Rector de la Universidad de Sonora, Enrique Fernando Velázquez Contreras, entregó reconocimientos y medallas a profesores de diferentes carreras universitarias con 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de trayectoria en la institución académica.

La mandataria sonorense dijo estar orgullosa de haber egresado de esta Alma Máter, y distinguió el trabajo que desarrolla todo el cuerpo docente que engrandece a la Máxima Casa de Estudios de Sonora, y que la han colocado como una de las mejores instituciones en el país. “Sin duda alguna, por más avances tecnológicos, computadoras y todo aquello que la tecnología nos ha dado, la labor que ustedes (maestros) realizan en el aula es insustituible, el maestro es insustituible”, aseguró.

Desde el inicio de su administración, mencionó, ha trabajado para involucrar al sector productivo, educativo y a la sociedad civil para trabajar en coordinación en busca de mejorar el desarrollo en la entidad. Además, por su destacada trayectoria durante 50 años de labor en la Universidad de Sonora, la Gobernadora Pavlovich reconoció al profesor Antonio Jáuregui Díaz.

Por su parte, Velázquez Contreras felicitó a los maestros y subrayó la gestión de la Gobernadora Pavlovich al impulsar proyectos y programas en beneficio de la Universidad de Sonora, como la Comisión Sonora-Arizona; el Ecosistema de Innovación Sonorense; el Parque de Innovación y Tecnología; y la Coalición con la Educación.

“Es un verdadero orgullo que una egresada de nuestra Alma Máter sea la Gobernadora de Sonora, pero lo es todavía más que sea una Gobernadora con el convencimiento de la importancia de vincular a las instituciones de educación Superior con los sectores sociales y productivos”, enfatizó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

[email protected]