De esta manera, Benedict Cumberbatch lucha por la igualdad salarial

Benedict Cumberbatch se está sumando a las celebridades que están alzando la voz por la igualdad salarial entre hombres y mujeres dentro de la industria del entretenimiento, solo que él está dispuesto a llevar a cabo acciones.

El actor se ha prometido no realizar ningún nuevo proyecto si sus co-protagonistas no reciben el mismo salario que él.

“Se trata de una implementación”, dijo el actor de Avengers: Infinity War a Radio Times.

“La igualdad salarial y un lugar en la mesa son los principios centrales del feminismo. Mira sus cuotas. Pregunta cuánto le pagan a las mujeres y di : ‘Si no les pagan lo mismo que a los hombres, yo no lo haré”.

En los últimos día se ha tomado como referencia la diferencia de salarios que reciben las actrices de The Crown y All the Money in the World.

“Estoy orgulloso de que [mi amigo y socio]Adam y yo somos los únicos hombres en nuestra compañía de producción; nuestro próximo proyecto es una historia femenina con un objetivo femenino sobre la maternidad, en un momento de desastre ambiental. Si se centra en mi nombre, para obtener inversores, entonces podemos usar esa atención para una serie de proyectos femeninos. La mitad de la audiencia es femenina. Y, en términos de diversidad, Black Panther es ahora la tercera película más exitosa de todos los tiempos”, concluyó.

Fuente: SDP noticias