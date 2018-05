Abrirá Uber nuevo centro de soporte en esta capital

Se realizará una inversión de 250 mil dólares destacaron directivos de la plataforma de movilidad, quienes señalaron que Sonora es de las entidades con mayor número de usuarios

Con una inversión de 250 mil dólares Uber abrirá un nuevo Centro de Soporte en Hermosillo a partir del próximo mes de junio, informó Lauren Burdick, Gerente de los Centros de Soporte.

Durante el programa Uber a Puertas Abiertas, realizado en la Ciudad México al que fue invitado un grupo de periodistas de la región noroeste, la directiva de la plataforma, destacó que Sonora es de los estados con mayor número de usuarios del servicio, ya que se cuenta con 10 mil conductores activos y 900 mil usuarios registrados.

Por su lado, Eduardo Ortíz, Director de Operaciones en Uber en la Región Noroeste, habló sobre la necesidad de las ciudades por contar con más y mejores opciones de movilidad. Tijuana, por ejemplo, es la cuarta ciudad con más viajes de Uber en el país. En la región noroeste más de 4.7 millones usuarios han sido movidos por más de 54.3 mil socios conductores a través de la app de Uber.

Ortiz destacó una serie de particularidades de cada una de las ciudades bajo su cargo, como por ejemplo, que la región Noroeste es la que tiene activas a más socias conductoras y personas mayores a 55 en la plataforma.

A su vez, Carlos Olivos y Saúl Crespo, Director y Gerente de Comunicación de Uber iniciaron el evento destacando que la empresa está atravesando por una nueva etapa, una más transparente y enfocada en seguridad de usuarios y de socios.

Resultado de ello, es la reciente campaña de comunicación ‘7 acciones por tu seguridad’, que resalta los esfuerzos de Uber en esta materia.

“La principal prioridad de Uber es la seguridad de los usuarios y socios conductores. Así, en los últimos días anunciamos nuevas funciones dentro de la aplicación que ayudarán a que cada viaje sea una experiencia confiable. Tal es el caso de las selfies que se les piden a conductores de manera aleatoria para verificar su identidad o la verificación de Facebook para nuevos usuarios que eligen pagar en efectivo”, enfatizó el director de Comunicación.

En temas de regulación, Hugo Martínez McNaught, Director de Políticas Públicas, habló del gran reto que hay en México por entender las tecnologías y los nuevos modelos como el de Economía Colaborativa, cómo funcionan y cómo benefician a las personas.

“Este modelo, aunque sí debe regularse, no debe prohibirse o limitarse. Por el contrario, las autoridades deben velar por el beneficio de las mayorías y trabajar en crear regulaciones incluyentes que permitan la competencia y abran paso a la innovación. En muchos estados el foco de una regulación se sigue concentrando en el interés de proteger arraigados modelos que benefician a una minoría y que no permiten el progreso”, argumentó.

Buscan “blindar” la comunidad Uber

Ana Lorena Vigil, Directora de Enlace Policial para América Latina y Caribe, conversó sobre el preocupante panorama de inseguridad en México en el norte del país y por ello, señaló que la aplicación está en constante innovación y pruebas para implementar más y mejores medidas de seguridad con el objetivo de blindar la comunidad Uber.

Además, platicó que el área que dirige está cien por ciento enfocada en robustecer la colaboración con autoridades para contribuir en sus investigaciones proporcionando la información que la tecnología facilita. Ya sea en hechos que estén relacionadas con el uso de la aplicación o bien, de usuarios y socios conductores que en muchas ocasiones pueden ser testigos de algún hecho que esté siendo investigado. De hecho, en distintas ocasiones el trabajo conjunto con autoridades ha sido clave para la impartición de justicia en las distintas ciudades en donde Uber opera.

Comprometidos con la diversidad e inclusión

En cuanto a la cultura corporativa y mejores prácticas que la empresa ha implementado para convertirse en uno de los mejores lugares para trabajar en el país, Patricio González, Gerente de Operaciones en Uber México, resaltó que en Uber se llevan a cabo distintas campañas para reforzar la cultura de la diversidad e inclusión y permitir que cada persona pueda expresarse tal y como es en toda la comunidad Uber.

Por ejemplo, mencionó que el grupo interno de Uber de LGBTI en América Latina tiene a 230 personas, y es por eso que Uber fue reconocida como empresa inclusiva por Human Rights Campaign.

Además, recalcó que hace tres semanas Uber recibió el premio Great Place to Work en el ranking #11, entre otros motivos, porque 96 por ciento de los empleados asegura que es un lugar donde se disfruta trabajar, 99 por ciento considera que tiene un balance entre su vida personal y laboral y 97 por ciento opina que Uber es una empresa multicultural y que les inspira confianza para ser quienes son.

Uber recientemente publicó su Reporte de Diversidad 2017, donde destacó que 47.1por ciento de los colaboradores de Uber en América Latina son mujeres. Además, se reveló que 15 por ciento de los empleados en la empresa, se identifican como parte de la comunidad LGBTI+.

Colaboración con autoridades

Finalmente, Carolina Corral, Directora de Soporte Crítico y Avanzado, platicó sobre el Soporte a usuarios y socios conductores que proporciona Uber en América Latina, el cual es operado desde Costa Rica.

“Actualmente, damos soporte a 1 millón de socios conductores y más de 30 millones de usuarios en la región; atendemos más de 128 mil reportes al mes a través de más de cuatro mil agentes. Los días que más solicitud de soporte recibimos son las noches de fines de semana y las mañanas posteriores a las noches de fines de semana”, destacó Corral.

Gracias a la tecnología, la definición de procesos y la colaboración con las autoridades de las ciudades donde opera Uber, el equipo de soporte ha logrado especializarse en prevención de fraudes, soporte a incidentes o emergencias, artículos perdidos, entre otros, explicó Corral. Logrando así prevenir y reducir al máximo los incidentes que se reportan en la aplicación.

Cada mes, en México se olvidan en promedio 28 mil objetos en Uber. Gracias a la tecnología de Uber el 93 por ciento de los artículos reportados como olvidados son recuperados y devueltos a su dueño. En el rubro del otro 7 por ciento que no recupera sus pertenencias están aquellos objetos que no necesariamente fueron olvidados en el Uber; aquellas pertenencias que los usuarios mandan como si Uber fuera mensajería, pero nadie está en el destino para recibirlos; o bien, aquellos objetos que no quedan a simple vista del conductor y suelen esconderse entre los asientos o incluso caerse al abrir la puerta.

“La prevención es clave para la disminución de reportes e incidentes, para ello hemos fortalecido los canales de comunicación y educación con los socios conductores y usuarios que utilizan nuestros servicios. Nuestra misión es clara: hacer que la experiencia a través de la aplicación, sea segura y sin contratiempos”, concluyó Corral.