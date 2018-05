Saldrá Santos a rematar al América

Estos Santos no están para milagros.

Si América sueña con remontar una desventaja de tres goles ante Santos, los Guerreros buscarán completar la faena ante un rival al que no ven muerto.

Pese a ello, Robert Dante Siboldi confía más en la capacidad de su equipo para manejar el partido, que en un posible despertar de las Águilas.

“Vamos a buscar el partido, vamos a buscar ganar como si fuera un partido más. Si bien sabemos que es una Semifinal, vamos a afrontarlo así.

“La misma exigencia que tiene América la tenemos nosotros, la misma responsabilidad, nadie nos regaló nada para estar aquí, las mismas condiciones que tiene América las tenemos nosotros y con esa mentalidad vamos a enfrentar este partido”, dijo el DT de Santos en conferencia de prensa.

El estratega uruguayo confirmó que para mañana no contará con Néstor Araujo, quien todavía no verá minutos pese a recuperarse de una lesión en la rodilla.

El que sí estará, al menos en la banca, será Jonathan Rodríguez, quien reaparecerá tras cumplir con un partido suspensión.

“Sé del potencial, el deseo de revancha, la rebeldía que tiene el equipo, lo competitivo que son y cuando los ves que están convencidos y compenetrados, con esas ganas de hacer historia me da mucha tranquilidad”, comentó.

Siboldi descartó que el Estadio Azteca sea un factor que le pese a sus jugadores.

“Lo normal, cuando vinimos jugar en la Fecha 17 era el mismo escenario y fue un partido muy parejo en el que América aprovechó la oportunidad que tuvo de gol. Nosotros tuvimos opciones, así que el escenario no influye, y el equipo está capacitado para enfrentar este tipo de partidos”, sentenció.