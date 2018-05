Miss Universo sobrevive a la violencia

Demi-Leigh Nel-Peters, de 22 años, relató sus experiencias en su tierra natal

La joven sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, de 22 años, se reunió este sábado con 20 mujeres influyentes en México, a quienes relató sus experiencias como víctima de la violencia en Sudáfrica.

La actual Miss Universo abrió su corazón en El Instituto by Lupita Jones, ante personalidades como Marcela Cuevas, Penélope Menchaca y Aline Bortoloti, presidenta del Fashion Group, entre otras invitadas.

“Fui asaltada por tres hombres en Ciudad del Cabo que querían llevarse mi carro, a plena luz del día y nadie hacía nada”, recordó la chica, quien está invitada como jurado al certamen de Mexicana Universal.

“Afortunadamente, había tomado un curso de defensa personal, y aunque estaba en un vestido largo y con tacones, le pegué a uno de los ladrones en la garganta, y corrí como loca hasta que alguien me ayudó”.

A partir de este incidente, la reina de belleza creó el proyecto “Unbreakable”, que trata de evitar la violencia contra las mujeres en todo el mundo.

La conductora Penélope Menchaca, quien es jurado en este certamen de belleza, relató que ella fue asaltada en Polanco a plena luz del día y que la despojaron de su reloj Rólex, ante lo cual sintió un gran coraje.

Nel-Peters comprendió dicha frustración y dijo que la violencia siempre debe ser el último recurso.

“Debemos lograr que las mujeres sepamos decir ‘no’, que sigamos nuestros instintos, que vayamos a lugares donde nos sintamos seguras, y que nos hagamos respetar en todo momento.

“Los golpes o la confrontación física deben ser solo en casos extremos”, reflexionó.

Además, subrayó el hecho de que es importante que las madres críen a sus hijos con una mentalidad respetuosa hacia la mujer, sin prejuicios y sin estereotipos.

Respecto a la plataforma #MeToo, que busca denunciar el acoso y el cual ha sido apoyado por grandes personalidades, la joven señaló que le parecía una iniciativa increíble.

“Creo que es realmente increíble que las mujeres podamos expresarnos y sentir que no estamos solas.

“Estoy segura que los hombres, a partir de esta plataforma, piensan dos veces antes de decir una frase ofensiva a cualquier mujer, cosa que antes veían como algo normal. Creo que es un gran logro para todas”.

Krystal Silva, ex reina de belleza mexicana y conductora del programa, dijo que Demi era un ejemplo de lo que puede lograr una mujer y que con su plática había tocado el corazón de las invitadas.