Insta a padres de familia a vigilar redes sociales de hijos

Las redes sociales son un escaparate atractivo para los jóvenes, quienes por su edad, carecen de madurez para discernir entre lo bueno y lo malo, por lo que hay que estar atentos

Son los padres de familia quienes deben mantener un interés sobre lo que sus hijos ven en redes sociales e internet hoy en día.

Ana Gabriela Valenzuela Certucha, directora del Grupo Especializado en Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, dijo que la prevención de los riesgos es primordial para evitar situaciones que pueda influir en la seguridad de los niños, niñas y jóvenes.

Las redes sociales hoy en día son un escaparate atractivo para estos jóvenes, quienes carecen de la madurez para discernir sobre lo bueno y lo malo que hay en estas plataformas, es por eso que cada padre o madre de familia debe poner un marcado interés en saber lo que sus hijos o hijas buscan o leen dentro de las redes sociales hoy en día.

Valenzuela Certucha mencionó que a pesar que cada red social mantiene su reglamento y edad mínima para el ingreso y registro, esto carece de una certificación oficial que valide los datos brindados por el usuario, por lo que cabe la posibilidad de que un niño o niña ingrese como persona adulta.

“Es importante entonces, si nuestros hijos van a hacer uso de estas situaciones o redes monitorearlos, monitorear lo que ellos hacen, con quién hablan, quiénes son sus amigos, hablarles de no aceptar a personas que no conozcas, hacer énfasis en no compartir información innecesaria, cuidar ciertos aspectos de las fotos, entre otras”, mencionó.

Agregó que existen aplicaciones o configuraciones que pueden ser utilizadas por los mismos padres para controlar la forma en que se comparte información en las diferentes plataformas de redes sociales, por eso la importancia de que los padres o adultos estén informados y dispuestos a dar atención adecuada a la actividad de sus hijos en el ciberespacio.

La comunicación en el seno familiar es primordial para fortalecer la confianza en la relación padres e hijos, que los lleven a descargar sus inquietudes con respecto a temas controversiales dentro del hogar y no con desconocidos.

El riesgo dentro de las redes sociales e Internet es latente, por eso la importancia de mantener una vigilancia en las actividades de los menores en sus tabletas, computadoras o celulares.