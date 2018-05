Necesario que la ciudadanía conozca a los candidatos; nadie los conoce en vivo

Las campañas políticas a los diversos puestos de elección popular han cambiado mucho en los últimos años. Los candidatos ya no visitan los barrios y colonias de los municipios y toda la comunicación la hacen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. La gente del pueblo ya no tiene la cercanía con los futuros gobernantes, que era la única vez que los veían. Los recorridos por los diversos sectores de los municipios, era la única forma de comprobar que eran de carne y hueso, ya que después al llegar a los puestos públicos se desaparecían.

Los candidatos a la senaduría y diputaciones federales, aún no visitan las colonias casa por casa, ni siquiera se reúnen en la placita del barrio. No sé en qué se basan los encuestadores para publicar las preferencias electorales, porque la gente no los conoce. La ciudadanía conoce al “Maloro” Acosta, al “Toño” Astiazarán y párale ahí…Aproveché el fin de semana para recorrer Hermosillo y corroboré que la gente no tiene idea de quiénes son sus candidatos.

Desde ahora les digo que los candidatos y partidos políticos que tengan mejor organización serán los ganadores en las próximas elecciones del 01 de Julio…Aquí tendrá mucho que ver la capacidad de movilización de personas. Llevar a la ciudadanía hasta donde están las urnas. Los panistas a esto le llaman “acarreados” y a los que ellos llevan les llaman “trasladados” … Esto siempre lo han hecho y no creo que en la próxima elección sea la excepción. Esto es parte del juego democrático.

Ya les he comentado en otras ocasiones, qué en la guerra, en la política y en el amor todo se vale para lograr el objetivo…También les he dicho que no creo en las encuestas, porque todas son “a modo”, en donde el que paga gana y el más afectado es el enemigo a vencer del que paga. Vale más esperar a la elección del próximo 01 de Julio en donde se sabrá quién es quién. En las encuestas que se publican no ha habido cambios y sigue adelante Andrés Manuel López Obrador.

Silvana Beltrones hizo campaña en Hermosillo

Para continuar con el desarrollo del estado, se requieren reformas y gestiones que se hagan desde el Senado e impacten de forma directa en los ciudadanos, afirmó Sylvana Beltrones. La candidata al Senado de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, dialogó con vecinos de Hermosillo, a los que habló de sus propuestas. Dijo que las acciones del Senador, son elaborar y reformar leyes que beneficien a la sociedad, además de aprobar el presupuesto del país y supervisar que los recursos se apliquen de manera correcta.

Beltrones mencionó que en los recorridos que ha realizado por Sonora durante su campaña al Senado, las peticiones recurrentes son la falta de seguridad y la impotencia de los ciudadanos de ver a los delincuentes libres a los pocos días de cometer los delitos. Por eso, dijo una de sus prioridades será modificar el Sistema de Justicia Penal, para que el robo y la violencia intrafamiliar sean considerados delitos graves y quienes los cometan, permanezcan en la cárcel mientras se les dicta sentencia.

Se compromete Meade a brindar apoyo a familias que perciban menos de 12 mil pesos al mes

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, informó que en su gobierno otorgará subsidios a hogares con menores ingresos, entre los que se encuentra el dar transporte gratuito a los estudiantes de preparatoria que acrediten estar inscritos en planteles públicos. Además, se comprometió a brindar apoyo económico de 600 pesos mensuales a las familias cuyos ingresos sean inferiores a 12 mil pesos cada mes…Hay que apuntarse.

También facilitará más y mejor vivienda a las zonas urbanas de la frontera norte, porque “para avanzar contigo tenemos que consolidar la frontera como una zona de oportunidades y progreso. Ese es mi compromiso”, estableció el candidato presidencial del PRI, PVEM y Panal…El apoyo es bueno, porque pocas familias ganan más de 12 mil pesos al mes. Pero, primero hay que votar.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

