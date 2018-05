Acepta Banxico transferencias no autorizadas

En las últimas semanas, cinco instituciones financieras han tenido incidentes con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que provocaron transferencias de dinero no autorizadas, afirmó Lorenza Martínez, directora general del Sistema de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México (Banxico), en entrevista.

“Estas transferencias no autorizadas se originaron en el sistema que conecta las instituciones con el sistema de pagos”, dijo Martínez en una entrevista telefónica, señalando que los bancos habrían migrado a una tecnología alternativa y más lenta para procesar los pagos.

Martínez dijo que el sistema de transferencia interbancaria SPEI del banco central no se vio comprometido, pero que el problema tenía que ver con el software desarrollado por instituciones o proveedores externos para conectarse al sistema de pagos.

El sistema SPEI de México es una red doméstica similar al sistema de mensajería global SWIFT

que mueve miles de millones de dólares diariamente.

Los piratas informáticos han utilizado las conexiones de SWIFT para llegar a los bancos de todo el mundo, pero la compañía con sede en Bruselas no ha revelado la cantidad de ataques.

Martínez se abstuvo de llamar a los incidentes en México un ataque cibernético. “En este momento, no podemos rechazar ninguna hipótesis”, dijo. “Fue algo hecho a propósito, pero cómo se hizo, estamos en proceso de averiguarlo”.

Las instituciones afectadas están trabajando con la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar si delincuentes ayudaron a orquestar el ataque, pero Banxico no participó en esas investigaciones, dijo Martínez.

Un representante de la PGR no respondió a la solicitud de comentarios.

Varios bancos vieron “grandes retiros de efectivo” como resultado de la vulnerabilidad, dijo Martínez.

Sin embargo, el dinero de los clientes no estuvo comprometido porque las transferencias de dinero se dieron en cuentas falsas.