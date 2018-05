VIDEO: La NASA presenta el proyecto del helicóptero autónomo que enviará a Marte en 2020

La NASA anunció este viernes que enviará un pequeño helicóptero autónomo al planeta rojo junto con el nuevo robot de exploración espacial ‘Mars 2020’, cuyo lanzamiento está programado para dentro de dos años.

El vehículo aéreo, denominado ‘Mars Helicopter’, ha sido diseñado para volar en la ligera atmósfera marciana y tiene un peso de apenas 1,8 kilogramos. Su tamaño es similar al de una pelota de fútbol y cuenta con una pareja de rotores que giran en direcciones opuestas a casi 3.000 revoluciones por minuto, unas diez veces más rápido que las hélices de un helicóptero en la Tierra.

‘Mars Helicopter’ explorará desde la altura el terreno marciano y las imágenes captadas por sus cámaras serán enviadas a nuestro planeta. En caso de que el helicóptero no funcione o sufra algún desperfecto en Marte, no afectará la misión Mars 2020. Pero si todo sale bien, este tipo de vehículos aéreos pueden tener un gran futuro como exploradores para llegar a lugares no accesibles por superficie, señala la agencia espacial estadounidense.

De momento está previsto que el helicóptero y el nuevo robot de exploración sean lanzados en julio del 2020, y se espera que lleguen a Marte en febrero del siguiente año. El ‘Mars 2020’, sucesor del vehículo ‘Curiosity’, realizará evaluaciones geológicas de suelo y buscará signos de vida marciana. Además, evaluará la habitabilidad del entorno de ese planeta y los peligros para futuras exploraciones humanas.

Fuente: actualidad.rt