Vence Eugenio Derbez a los héroes

“¡Hombre al agua!”, película realizada por Eugenio Derbez, logró en su primer día de exhibición en México un millón 750 mil 671 asistentes, superando así a “Avengers: Infinity War”.

“Estoy muy contento y agradecido con el público que fue a ver la película, que no tiene otra intención que hacerlos pasar un buen rato”, dijo el actor y director.

“He estado trabajando mucho con la película y estoy muy agradecido. Es muy satisfactoria haber superado a “Avengers” en un sólo día”, comentó un Eugenio animoso, quien se encuentra en México país para promover y apoyar el lanzamiento de este filme en el que comparte créditos con Anna Faris.

Antes de su estreno en México, la cinta se lanzó en Estados Unidos, donde también ha sido muy bien recibida por parte del público.

“Gracias por comentarlo, es cierto y también lo agradezco. A pesar de no estar exhibiéndose en tantas salas en las principales ciudades de Estados Unidos, el promedio de asistencia que ha logrado el filme es alto, lo cual me llena de orgullo”.

“El fin de semana pasado logramos colocarnos en segundo lugar de asistencia, en este caso sólo por debajo de Avengers: InfinitiyWar”.

Eugenio sabe del reto que ahora tiene, después del éxito que ha tenido con sus anteriores filmes: “No se aceptan devoluciones”, “Cómo ser un latin lover” y ahora “¡Hombre al agua!”.

“Debo confesar que es una presión muy grande, la cual no me agrada y no me hace feliz.

“Yo sólo quiero hacer mi trabajo, contar historias para que la gente se divierta, más allá de las responsabilidades, los números y los récords. Pero indirectamente se da una presión extra por parte del público, los medios de comunicación y el mismo ambiente cinematográfico”, confesó.

En “¡Hombre al agua!”, película que es dirigida y protagonizada por el mismo Derbez, busca nuevamente mostrar una cara diferente de los latinos.

“He buscado en mis trabajos dignificar la imagen de los latinos. Lamentablemente en muchas ocasiones se piensa en los mexicanos para los papeles de narcotraficantes y de criminales, y en el mejor de los casos nos ponen como jardineros o como trabajadores de un valet parking”.

“Y estoy seguro que los mexicanos y los latinos somos mucho más que eso”, expresó.

Cuando le propusieron a Eugenio hacer una nueva versión de Overboard, decidió modificar los roles.

“En “¡Hombre al agua!” el mexicano es el millonario y la chica estadunidense es la repartidora de pizzas”.