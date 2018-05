Regresa Paola Espinosa a las fosas

Paola Espinosa volvió a sonreír en las fosas. La clavadista compitió, en el control nacional, por primera vez desde los Juegos Olímpicos de Río 2016 este fin de semana en Mérida, Yucatán, para intentar ganarse un lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Con 31 años, la clavadista mexicana empieza a valorar los éxitos de su trayectoria, y la medalla que más presume es su legado.

Me siento muy orgullosa de haber hecho que las mujeres tiren plataforma, cuando empezaba a entrenar éramos muy pocas competidoras haciendo serie competitiva. Ahorita ya vemos que tienen que hacer semifinales y final, me siento orgullosa de que las niñas a partir de que me vieron hacer clavados difíciles, ellas también se atrevieron a hacerlo y son de lo mejor que hay en el mundo”, destacó.

Espinosa no competía desde Río 2016, cuando estuvo cerca de ganar medalla en plataforma individual, y presume que ya tiene una lista de clavados que le puede pelear a las mejores del mundo en trampolín.

“Ya tengo una serie competitiva a las competidoras, eso me deja tranquila porque solo me falta pulirla”, dijo Espinosa. “Espero que el próximo año pueda hacer otro tipo de clavados porque en la plataforma siempre me caracterice por hacer otro tipo de clavados, y espero hacerlo también en el trampolín”, agregó.

Espinosa tiene una estirpe competitiva que la ha llevado a ganar dos medallas olímpicas, preseas mundiales, panamericanas y centroamericanas, ahora dice estar renovada en su camino al 2020 por la medalla olímpica individual que le hace falta.

“Fueron muchísimos cambios en muy poco tiempo, fue cambio de ciudad, de entrenador, de amigos, de compañero, de ser solo yo a ser mi hija y yo, pero todo va poco a poco. El hecho de ser mamá me ha llenado de motivación y energía para hacer lo que más me gusta”, finalizó.