Después de dar a luz el periodo de postparto resulta complicado para algunas mujeres. Algunas muestran señales de depresión, otras suben más de peso que otras, pero una de las situaciones que pueden ser frustrantes para muchas es la cuarentena, pero qué pasa si tienes relaciones sexuales en la cuarentena.

Regularmente los médicos recomiendan esperar un lapso de cuarenta días para que la cicatrización del parto de lleve a cabo correctamente. Según estudios publicados The American College of Obstetricians and Gynecologists, Estados Unidos, aproximadamente 75% de las mujeres presentan dispareunia (coito doloroso) después del parto.

“Dos factores nos sorprendieron, incluyendo el hecho de que casi todas las mujeres presentaron dolor la primera vez que tuvieron relaciones sexuales después de dar a luz, se resume a que algunas tuvieron sexo a las 6 semanas y otras hasta 6 meses después. En ambos casos se presentó dolor” señala Stephanie Brown, jefa de investigación.

Sabemos que las hormonas en esos días están a flor de piel pero es importante que el ginecólogo determine el tiempo necesario de limitarse a tener relaciones sexuales para evitar lesiones o incluso infecciones. Tener relaciones sexuales durante la cuarentena puede poner en riesgo tu salud.

Fuente: Salud 180