‘No se sacrificará calidad por tiempo’; aplazan al lunes renegociación del TLC

Luego de que el Congreso estadunidense dio hasta el 17 de mayo para amarrar un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Ildefonso Guajardo aseguró que México no va a sacrificar el equilibrio y la calidad en la renegociación por ese plazo.

“”No estamos negociando puntos de vista, sino realidades para llegar a algo definitivo en bien de todas las industrias. Debemos pensar en los intereses de nuestras naciones”, dijo el secretario de Economía.

Él y la principal negociadora del TLCAN para Canadá, Chrystia Freeland, regresaron a casa sin destrabar el acuerdo para un cierre próximo.

Los trabajos de cinco días con Robert Lighthizer, representante comercial de EU, para solucionar la regla de origen automotriz, concluyeron sin ningún anuncio.

Los equipos técnicos de los tres países seguirán trabajando para volver a encontrarse la siguiente semana, a partir del 14 de mayo.

En tanto, el presidente de EU, Donald Trump, reiteró ayer que el TLCAN ha beneficiado sólo a México y Canadá, pues el saldo para su país ha sido horrible.

“”No quieren perder la gallina de los huevos de oro que les otorga el tratado”, dijo en una reunión con fabricantes de autos en su país.

REGRESAN A CASA SIN NUEVO TLCAN

Los principales negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte de México, Ildefonso Guajardo, y de Canadá, Chrystia Freeland, regresaron a casa sin lograr destrabar el acuerdo para alcanzar un cierre próximo.

En medio de las presiones por parte de Estados Unidos para concluir las negociaciones antes del 17 de mayo, los ministros trabajaron por cinco días seguidos con Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, para solucionar el capítulo sobre la regla de origen del sector automotriz.

Sin embargo, concluyeron los encuentros sin ningún anuncio e informaron que los equipos técnicos de los tres países seguirán trabajando para volver a encontrarse en la siguiente semana, a partir del 14 de mayo.

Guajardo dijo que, si bien son conscientes de los calendarios políticos y que la incertidumbre no es buena para los mercados, México no va a sacrificar el equilibrio y la calidad en la renegociación por el tiempo “límite” que tiene EU.

“”No estamos negociando puntos de vista, sino realidades para llegar a algo definitivo en bien de todas las industrias. Debemos pensar en los intereses de nuestras naciones y saber dónde estamos”, dijo.

Cabe recordar que en esta sesión ministerial la delegación mexicana presentó una contrapropuesta que contempla que 70% de los insumos para la fabricación de autos sean originarios de Norteamérica, misma que fue regresada por el equipo estadunidense, pues insisten en que el porcentaje sea de 75.

TIEMPO NECESARIO

La ministra del Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, se pronunció en el sentido que quieren un acuerdo beneficioso para las tres partes y para la región en su conjunto.

Coincidió en que seguirán trabajando el tiempo que sea necesario, como lo han realizado desde hace dos meses en forma exhaustiva.

Tenemos que volver a casa y hablar de lo que se discutió en el encuentro esta semana”, precisó.

REGLAS DE ORIGEN

El capítulo sobre el contenido regional automotriz es lo que está bloqueando el avance en las negociaciones, “porque el gobierno mexicano no está cediendo a las presiones políticas de Estados Unidos”.

Así lo dijo Moisés Kalach, director general del Cuarto de Junto, que acompaña a la delegación mexicana en los cabildeos para modernizar el Tratado. Comentó que durante los últimos cinco días de reuniones ministeriales no se pudieron pactar coincidencias en el tema del contenido regional, mientras que se mantuvieron las diferencias en rubros como la cláusula de término quinquenal, los capítulos sobre solución de controversias y la estacionalidad agrícola.

Esto es lo que no ha permitido que se anuncie la modernización. En la regla de origen automotriz no hay nada y no se ha llegado a ninguna conclusión”, dijo el estratega.

“NO QUIEREN PERDER LA GALLINA HUEVOS DE ORO”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió ayer que el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) ha hecho de su país una mina de oro para México y Canadá, mientras que el saldo para su país ha sido horribles.

México y Canadá no quieren perder la gallina de los huevos de oro que les otorga el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN)”, dijo Trump en una reunión con fabricantes de autos en EU.

“”Vamos a ver qué pasa con el TLCAN (…) Estoy representando a Estados Unidos y buscaremos lo mejor”, aseguró.

Los representantes comerciales de los tres países sostendrán una reunión trilateral a nivel ministros para proseguir con las negociaciones la otra semana, en busca de resultados.

