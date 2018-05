Ejercicios para aumentar caderas y reducir cintura, ¡en 10 días!

Regularmente las mujeres buscan reducir la cadera, pero muchas otras, necesitamos aumentarla, incluso, existen ejercicios para aumentar la cadera y reducir la cintura al mismo tiempo, ¡esto te dará una mejor figura!

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, el hueso de la cadera no se puede reducir o aumentar, pero el músculo de las caderas puede crecer por medio de ciertos movimientos.

Para ello, te presentamos los ejercicios que aumentan caderas y reducir cintura:

Ejercicio 1

Levantamiento de caderas. Necesitas colocarte acotada boca arriba con las piernas ligeramente flexionadas y los brazos en los costados. Después, eleva la cadera y mantén tensión en las caderas y abdomen.

Practica este movimiento 10 repeticiones de 4 series.

Ejercicio 2

Recuéstate del lado y recárgate en el antebrazo; estira tus piernas y levanta la que tengas en la parte superior. Repite este movimiento 10 veces y cambia de posición al lado contrario.

Si realizas 4 series de estas repeticiones, aumentarás cadera y acentuarás tu cintura.

Ejercicio 3

Colócate en 4 puntos. Palmas de las manos y rodillas en el suelo. Después eleva una de tus piernas hacia atrás (como si dieras una patada).

Regresa a la posición inicial y practica lo mismo con la otra pierna. Este movimiento te hará crecer los músculos de las caderas y los glúteos.

Si practicas estos movimientos durante 10 días, notarás como tus caderas aumentan en músculo y la cintura se reduce. Asimismo, es importante que no consumas alimentos ricos en grasa, ya que puede limitar el crecimiento del músculo.

¡Practica estos ejercicios para aumentar las caderas y reducir cintura, no te arrepentirás!

Fuente: Salud 180