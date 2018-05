Diversifican huachicoleros “sus actividades”

Las bandas de huachicoleros diversificaron sus actividades ante los operativos contra el robo a combustibles y ahora también están robando trenes, sobre todo en los límites de Veracruz y Puebla.

Además, la violencia escaló en esa zona del País.

Primero, cortaban las mangueras de aire del tren, que forman parte del sistema de frenos; después, ponían barricadas en las vías para que la unidad se detuviera y ahora, provocan descarrilamientos.

“Se han sofisticado y quieren hacer más daño. Sentimos que se están poniendo al tú por tú con las autoridades, porque se ha subido de nivel (de violencia). Son poderosos, usan armamento de alto poder”, señaló María de Lourdes Aranda, directora de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Ferromex.

Aranda indicó que, de acuerdo con los reportes que han recibido, Roberto de los Santos, alias “”El Bukanas” –considerado el principal líder huachicolero del Triángulo Rojo ubicado en los municipios por donde cruza el poliducto Minatitlán-México– también está involucrado en el robo a trenes en esa zona.

“Ya no es nada más un ataque o un robo, ahora son actos para provocar una afectación mayor”, dijo.

El consorcio ferroviario Ferromex prepara junto con autoridades estatales y federales una estrategia para hacer frente al robo de trenes, delito que se disparó durante durante el último trimestre de 2017.

María de Lourdes Aranda, directora de Relaciones con Gobierno y Comunicación de Ferromex explicó que se trata de un plan integral que busca desarticular las bandas y meter a los asaltantes a la cárcel, así como implementar cateos para recuperar las mercancías y concientizar a la población para que no participe en los saqueos de mercancías.

“Por eso se están cateando bodegas. También es importante que cuando se detecte a comerciantes que venden mercancía robada se les sancione y se les castigue. Entonces es detener a las bandas y a los principales (líderes).

“Detectar dónde se está comercializando la mercancía, mucha es a través de Facebook, entonces cuesta trabajo, y trabajar mucho en el tejido social para que la población esté consciente de que un día uno de sus niños puede morir cuando volteen un tren y el cloro se salga, que robar un tren no es negocio porque estás poniendo en riesgo tu vida”, abundó.

En el primer trimestre de 2017 hubo 125 robos a trenes en todo el país y en el último trimestre se registraron 720, lo que significó un incremento de 476 por ciento.

…Y relegan carreteras por cuidar trenes

Mientras las autoridades están enfocadas en evitar los saqueos a trenes, los delincuentes cometen robos a mano armada en las carreteras limítrofes con Veracruz debido a la falta de vigilancia.

Elementos de la Policía estatal, auxiliar y del Ejército Mexicano confirmaron que mantienen operativos constantes en las vías ferroviarias que cruzan ambos estados.

Apenas el martes pasado, un ferrocarril de Ferrosur fue descarrilado intencionalmente por un grupo de asaltantes cuando circulaba a la altura de Acultzingo, Veracruz, con dirección a Puebla.

Sin embargo, las carreteras federales y estatales, donde todos los días los grupos criminales cometen asaltos a mano armada, están descuidadas.

Una fuente del Ejército Mexicano dijo que no se enteran o que se enteran tarde de los atracos, debido a que se encuentran resguardando el tren para evitar que sea saqueado a su paso por la entidad.

“La gente es muy dada a los ilícitos, seguido hay reportes de robos, de asaltos a mano armada. No hay forma en el momento de cómo te puedes enterar, hay mucha delincuencia”, confesó.

Por lo anterior, los delincuentes cometen ilícitos principalmente entre los Municipios de Cañada Morelos, en Puebla, y Acultzingo, en Veracruz.

La carretera Cañada Morelos-Azumbilla-Acultzingo se ha convertido en un foco rojo debido a los múltiples asaltos que se cometen a cualquier hora.

Algunos reporteros fueron testigo de un robo a mano armada mientras realizaban un recorrido sobre la vialidad, cerca de las 15:30 horas del viernes.

En el tramo Cañada Morelos-Azumbilla, unos sujetos armados que viajaban en una camioneta pick up gris le cerraron el paso a los integrantes de familia, entre los que iba un bebé, quienes viajaban en un Volkswagen Jetta azul.

Tras amagarlos, el comando los despojó de la unidad y huyó con ella con dirección al Municipio de Acultzingo, Veracruz.

Mientras escapaban, los presuntos delincuentes intentaron despojar de sus unidades a dos automovilistas más, quienes aceleraron para evitar el robo.