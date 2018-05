Se siguen pintando solos los del INAH

Mete duda postura de Protección Civil

“Acalambra” el notición sobre la Ford

Ya “agarran de encargo” al Ecológico

Se siguen pintando solos los del INAH…Quienes siguen dando muestras de que “se pintan solos” para operar negligentemente, son los del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuyo fantasmal delegado es José Luis Perea o “Perrea”, por como están llegando al grado de convocar a voluntarios para realizar trabajos de restauración en el área arqueológica conocida como La Pintada.

A ese punto es que consideran que están “pidiendo chichi” los restauradores de la Coordinación Nacional de Conservación del INAH, para continuar con las labores de mantenimiento de un proyecto que iniciaran en el 2007, a la par de una investigación en ese terreno, ubicado en la carretera Hermosillo-Guaymas, y famoso por albergar más de dos mil pinturas rupestres o más bien jeroglíficos. De ese pelo.

O séase que es un reflejo de que esa es la mínima importancia que le han dado a uno de los sitios arqueológicos más representativos de Sonora, compuesto por cañones, así como una amplia cantidad de diseños pictográficos, e igualmente un campamento a cielo abierto que contiene evidencias de la vida cotidiana de los pobladores de la antigüedad o el pasado, que se asentaran en ese lugar. ¡Qué tal!

Por sólo así entenderse que hayan involucrado en esas tareas, que se supone que son especializadas, a personas sin ninguna experiencia al respecto, y únicamente con una capacitación “balazo” o mínima, con lo que es evidente que ponen en peligro ese patrimonio cultural, que de por si ni siquiera lo han promovido correctamente, por hasta hoy nomás haber visitas controladas, y “cada caída de casa”. ¡Zaz!

Luego entonces así se la están “pintando” los del INAH, por como le han cargado parte de esa chamba, que en teoría debe ser realizada por expertos, a gente común y corriente, por como en la última etapa de esa restaurada incluyeran a nueve personas que “no sabían ni papa” de eso, cuando no se justifica el que hagan valedero aquello de que, “echando a perder se aprende”, por ese ser el riesgo que se corre. ¡Ñácas!

Ahora se entiende el porque Perea González y sus malas compañías tienen añales reparando el Museo de Sonora, que está en la antigua penitenciaría, el cual en todo ese tiempo ha permanecido cerrado, también por esa incapacidad de los burócratas de esa dependencia federal, de ahí el sentir que hay, de que reciben un sueldazo, y prácticamente por no hacer nada o el sólo estar vegetando. ¡Pácatelas!

Mete duda postura de Protección Civil…Y se está confirmando que va en serio y en serie el programa denominado Punto Seguro, con el que buscan garantizar que los “antros” sean lugares seguros para las mujeres, como lo prueba el que más de cien empleados de restaurantes y centros nocturnos recibieran capacitación con ese fin y para conseguir el distintivo “Espacio Libre de Violencia”.

Al ser un plan preventivo que empezara el pasado mes de marzo y que ya es toda una realidad, al ser promovido vía el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), en coordinación con la dirección de Bebidas Alcohólicas, cuyas titulares son Blanca Saldaña y Zayra Fernández, obviamente que con el apoyo de empresarios restauranteros y de bares, que son los que estarían poniéndolo en práctica. Así el acierto.

Para el caso se trata de conozcan en qué consiste esa táctica, para explicarles el cómo deben actuar en caso de detectar casos violentos en sus centros de trabajo, específicamente contra las féminas, es decir, que se sepan “de pe a pa” el protocolo de actuación para garantizarles la seguridad a las que ahí asistan, así que entre los temas que les impartieran está el de que si ¿Qué es la violencia de genero?

Pues esa capacitada es un requisito para que esos establecimientos en los que se vende y consume alcohol, Punto Seguro puedan conseguir el sello de “Espacio Libre de Violencia”, de ahí que en esta ocasión participaran los dueños, gerentes y personal operativo de negocios como el Jakarta, Light Club, La Cantinita, Ragna, Cervecería la Nacional, El auténtico muelle del Rey y Casa de Julia, entre otros.

De tal forma que así está el uno dos que han seguido haciendo Saldaña López y Fernández Morales, a la hora de velar por el sano y seguro esparcimiento de las integrantes del llamado sexo ex débil.

“Acalambra” notición sobre la Ford…La que vaya que es una nueva noticia con la que la Ford volvió a “meter calambre”, es la que recién anunciara ese emporio automotriz, referente a que dejará de vender sedanes en el mercado estadounidense, lo que equivale a que ya no producirán el vehículo Fusion que se arma en la planta de Hermosillo, cuyo impacto todavía está por verse. De ese vuelo.

Porque de acuerdo a un reporte emitido de la noche a la mañana por esa compañía, solo mantendrán dos automóviles entre la clientela de EU, que es el Mustang de dos puertas, así como el Focus Active, además de un crossover que todavía no han presentado, a diferencia de que ahorita tienen en venta seis modelos, entre ellos el Fiesta, Focus, C-Max, Taurus y el mismo Fusion, que está por desaparecer. ¡Ups!

Por ser una decisión que dizque responde a la reducción en la demanda de esas unidades vehiculares, de ahí el proyecto que se traen entre manos los de esa empresa, para que de aquí al 2020 casi el 90% de su catálogo, es decir, nueve de cada diez, sean camionetas, pick ups y camiones, tanto comerciales como para el servicio público, por lo que así estaría ese cambiazo, que sí que será de pronóstico reservado.

Y es que como consecuencia de la baja en la compra por parte de los consumidores gabachos, es que el mensaje que están mandando, es de que ya no invertirán en las próximas generaciones de esas líneas tradicionales para América del Norte, al grado de que ya se encuentran explorando un nuevo diseño de automotores, en los que se combinen los mejores atributos de los automóviles y de las SUVs.

Lo que explica la incertidumbre que hay, por no saberse que vehículo producirán en esta Capital, que pudieran ser de tipo eléctrico, de ahí que el cabecilla sindical de esa trasnacional, Ricardo Martínez, adelantara que le están apostando a la confianza que tienen en la calidad de la mano de obra sonorense, como lo exhibe el que en 32 años ya hayan sobrevivido a diferentes cambios de esa clase. ¿Será?

“Agarran de encargo” al Ecológico…No cabe duda que al paso que van, a los que ya nomás les va faltar que les roben hasta los animales, es a los del por algo inseguro Centro Ecológico de Sonora (CES), del que es director un tal Luis Molina Ruibal, por como ahora les “volaran” herramienta especial con valor de alrededor de $70 mil pesos, después de que una vez más les burlaran la “seguridad”. ¡Palos!

Si se parte de que ya antes también les habían robado hasta una parte del cerco perimetral de esa reserva ecológica, y por el estilo “les pasó de noche”, al según esto no haberse dado cuenta de ese hurtó, como en esta ocasión en que los ladrones se llevaron un rotomartillo con valor de $50 mil pesos, entre otros implementos, en lo que es un hecho que volvió a ponerlos en entredicho. A ese punto la “chamuscada”

No obstante que al que dan cuenta que esta vez “le tocó la perder” más directamente, es al titular de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, (Cedes), Luis Carlos Romo Salazar, por esa materia robada o ese herramienterío, ser propiedad de esa dependencia, por lo que la gran preguntaría sería, el ver a quién se la van a descontar, por ser evidente que se trató de un descuido.

Así que una vez más quedó más que demostrado, que de entre Molina Rubial y Romo Salazar no se hace uno, y para prueba está el que los “cacos” ya “los agarraron de encargo”, y no por ser muy seguros, si no todo lo contrario, de ahí que continúen dando “la nota roja”, en lugar de la ecológica, lo que explica del porque de los peros que les han puesto, en lo referente a su función, y no es para menos.

Por no entenderse de otra manera el que no tengan los más mínimos cuidados, en cuanto a los bienes que están bajo su resguardo, de ahí que les hayan dado un “golpe” más, y todo por no reforzar la seguridad.

