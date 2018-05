Mauricio Ochmann dedica emotivo mensaje a Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann dedicó un emotivo y tierno mensaje a Aislinn Derbez con motivo del Día de las Madres, pues tras la llegada de la pequeña Kailani, la actriz ha demostrado ser una gran mamá, por ello el actor no dudó en reconocerlo públicamente.

“Una del día que Kai llegó a nuestras vidas y te convirtió en mamá! No sabes lo afortunado que me siento de estar a tu lado, siendo testigo de la maravillosa madre que eres! Te amo con todo mi ser”, escribió Ochmann en Instagram con una tierna foto de la llegada de Kai.

Por su parte Aislinn también compartió una tierna imagen junto a la pequeña Kailani agradeciéndole por su llegada.

“Creo que no he parado de decirle a mi bebé gracias gracias gracias desde que me desperté.. estoy muy sensible, muy agradecida, es algo que no se puede describir con palabras. Feliz día a todas las madres hermosas. Gracias @mauochmann por tanto amor, me cambiaste la vida cumpliendo cada uno de mis sueños”, indicó la actriz.

Fuente: SDP noticias