Hechos dan la razón a Fiscal Estatal

Que aflora una profesora “tiradora”

Andan “tirando cohetes” ex mineros

Le sale lo mamá a la Gobernadora

Lo hechos le dan la razón al Fiscal…Y para que vean hasta donde están llegando las agresiones de los macheteros, que trascendió que ya ni a las mujeres están respetando, como se pusiera de manifiesto con los casos de las dos féminas que fueran atacadas a machetazos, una en la colonia Laura Alicia Frías de esta Capital; y otra en Obregón, quien murió, como es Karen S., de 29 años. De ese pelo.

En lo que son unos condenables sucesos de violencia que vienen a darle la razón al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Rodolfo Montes de Oca, tocante a la disposición que hay de dispararle a esa clase de delincuentes que portan un machete, cuando atentan contra los representantes de la Ley, así como contra la ciudadanía de bien, de ahí que ya vayan varios abatidos en el año. ¡Zaz!

Y para evidencia está ese ataque que sufriera la dama en cuestión en Hermosillo, Blanca, de 24 años de edad, quien terminara en el Hospital General del Estado con heridas que ponen en riesgo su vida, mismas que le fueron producidas con ese tipo de arma blanca, en hechos ocurridos en una casa ubicada en las calles Constelación Escorpión y Constelación Hércules, del citado barrio hermosillense. ¡Tómala!

Aunque por el temor que le tienen a esos hampones, de los que prácticamente son rehenes los ciudadanos, es que consideran que en esta ocasión la víctima no quisiera delatar a su agresor, a pesar de las cortadas que le provocara en cabeza, tórax, espalda y ambas manos, que la tienen en peligro de muerte, de ahí que por oficio iniciara la investigación el Agente del Ministerio Público del Fuero Común. ¿Cómo la ven?

Pero para quien dude del como esas filosas armas ya son las que están siendo más usadas a la hora de cometer toda clase de graves fechorías, para prueba también está el sonado asesinato cometido en Huatabampo, cuando René J.L., presuntamente afectado de sus facultades mentales, mató de dos machetazos en el cuello a su sobrina de 11 años, porque al parecer lo regañó la abuela y se vengó con ella.

Eso luego de que el ahora homicida prófugo aprovechara que quien le llamó la atención se fue a la tienda, para machetearla y matarla, en lo que es un sangriento crimen que ha conmocionado a los huatabampenses y sonorenses en general, y en el cual volvieran a salir a relucir esos machetones que se han puesto tan de moda, por la forma en que son usados para delinquir. Así la tragedia.

De ahí el porque han sido mínimas las voces que se han opuesto al uso de la fuerza policíaca al extremo contra esos maleantes, que han osado en “pelarle el machete” a los agentes policiales, a la hora en que son abordados para ser arrestados, por como una y otra vez se ha comprobado que ya a punta de “locos” o drogados, no se detienen ante nada, por lo que menos lo van hacer ante la ciudadanía. De ese tamaño.

Que aflora una profesora “tiradora”…Ahora sí que cuando ya creía haberse visto todo, resulta que acaban de detener a una profesora por andar haciéndola de “tiradora” o vendiendo droga entre los estudiantes, como quedara al descubierto en la Secundaria General Número No 4, “José L. Guerra A.”, de Obregón, al ser denunciada por un alumno al que encontraron drogado. ¡Ver para creer!

Así que ante ese grave señalamiento, que sí que está de no creerse, es que el personal de ese plantel educativo diera aviso a las instancias correspondientes, de ahí que como de rayo hicieran acto de presencia los elementos de la Policía Municipal, así como de la Estatal de Seguridad Pública (PESP), para proceder a turnar ante el “MP” a la maestra Katia, de 20 años, y deslindar responsabilidades.

Por lo que de confirmarse esa acusación contra la mentora en cuestión, que según esto sólo era personal de apoyo en ese centro escolar localizado en la calle Jesús García, entre Otancahui y Michoacán, en el sector del Fovissste 2, sí que se estría corroborando los alcances que ya está teniendo el “Narcos” en la región de Cajeme, como para estar llegando al grado de usar al profesorado. Ni más ni menos.

Lo anterior a partir de lo ventilado por el estudiante al que sorprendieran bajo los efectos de las drogas, y que echara de cabeza a la aludida docente, como quien era la que les proporcionaba ese estupefaciente, lo que está por demostrarse, para que terminen de definir su situación legal, en lo que es algo que debió haber apanicado a los paterfamilias, si se comprueba de que ya ni en los “Profes” podrán confiar.

O séase que es un acontecimiento que sí que representará una verdadera prueba para el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, a quien si algo lo ha caracterizado es su verticalidad y línea de no dejar pasar nada, por tener fama de siempre actuar al pie de la letra o del renglón, de ahí que se de por descontado que esta vez no será la excepción. Así el dato.

Sin embargo lo que es el delegado de la SEC en la zona del yaqui, Ariel Solís Hurtado, ya adelantó que es una educadora externa, que a petición de unos papás apoyaba a un joven en condición de autismo, por lo cual no pertenece ni al área de Educación Especial, lo cual habrá de determinarse con las indagaciones.

Andan “tirando cohetes” ex mineros…Vaya que los que ahorita deben andar “lanzando cohetes” de contentos, son los ex trabajadores del sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, “El Napito”, que en 1990 laboraban en la Minera de Cananea, y a los que en ese tiempo “les hizo el pelo” con 54 millones de dólares que le asignó la empresa del Grupo México y no les repartió.

Toda vez que a 50 días de la actual elección, en la cual Gómez Urrutia contiende como candidato a senador “pluri” o por “dedazo” del partido Morena, lo que esa la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por segunda ocasión volvió a fallar a favor de los mineros que en el 2006 lo demandaran por ese millonario “manotello” que cometiera a nombre de esa organización sindical. ¡Pácatelas!

Pues el alegato radica en que “El Napito” Gómez “se clavó” ese lanón, porque nunca de los nuncas se los entregó, después de que se lo depositaran para que se manejara por medio de un fideicomiso, de ahí que terminaran presentado demandas penales en su contra, que es lo que provocara que saliera por piernas del País, para terminar exiliado en Vancouver, Canadá, aunque después fue absuelto. ¿Cómo la ven?

En lo que es una resolución que hace referencia a 300 obreros del mineral que serían beneficiados, aunque aclara que deberá abrirse un incidente de liquidación para conocer el total de afiliados que había en ese entonces, en lo que es un movimiento por el que ha estado pugnando el ex líder estatal del PRD y hoy luchador social, Cervando Flores, por lo que habrá que ver si terminan por hacerles justicia.

Por aquello de los recovecos legales a los que siempre ha recurrido Napoleón para no regresarles lo que es suyo, aunque de entrada esa sentencia sí que “le pega” a sus “suspiraciones” senatoriales, aunado a que el Trife igual está por resolverle si la renuncia que presentó a su ciudadanía canadiense es suficiente para considerar que ya no tiene doble nacionalidad y pudiera llegar al Senado. Así están los peros.

Le sale lo mamá a la Gobernadora…Quien sí que festejó por partida doble el Día de las Madres, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por ser evidente que le salió su condición de mamá en el marco del festejo que realizara el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (Sutspes), para honrar a las mamis que trabajan en el Gobierno del Estado. ¡Órale!

Y es que a la hora en que Claudia reconociera el trabajo de las 3 mil mamás que forman parte de ese gremio sindicalista en Hermosillo, igualmente la felicitaron por también ser madre de tres hijas, y en un ambiente de tal alegría y camaradería, que las asistentes a ese multitudinario evento aprovecharon para abrazarla y tomarse la clásica foto del recuerdo con ella, por lo que así estuvo de festiva la cosa. ¡Qué tal!

No en balde es que la Mandataria Estatal les expresara que: “Yo vengo por el abrazo de ustedes, para que ustedes me den fortaleza, porque verlas a ustedes a cada una con su trabajo, con el esfuerzo que hacen para sacar adelante a su familia, para sacar adelante a sus hijos”, como dándoles a entender que asistía a acompañarlas a ese acto para que “le pasaran pila de la positiva”. Ni más ni menos.

O séase que así se le dio una vez más la sensibilidad a Pavlovich Arellano, que en todo momento estuvo acompañada por el dirigente del Sutspes, Luis Antonio Castro Ruiz, quien sí que se vio bendito entre todas las mujeres, como dice la famosa frase, y con el deber de haber cumplido, por como les refrendaran a esas damas el valor especial que tienen, por no haber nada más grande que ser madre.

Para el caso destacó que el 60% de los trabajadores agremiados al Sutspes son mujeres, por lo que gracias a la dedicación, constancia y esfuerzo de maestras, enfermeras, médicas, abogadas, ingenieras, arquitectas y demás, es que Sonora está de pie, de ahí que les reiterara su apoyo a cada una de las servidoras públicas, hoy como Gobernadora y después como una amiga y aliada, por sentirse orgullosa de que trabajen.

Casi por nada es que así se le viera de relajada y realizada a la “Gober” en esa convivencia. De ese vuelo.

