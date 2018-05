Selena Gomez estrena soundtrack del regreso de 13 Reasons Why

Los Selenators acaban de recibir una gran sorpresa, finalmente se dio a conocer el soundtrack de la segunda temporada de 13 Reasons Why.

El tema también se incluye en la nueva placa discográfica de Selena Gomez.

“Con esta canción será un disco muy especial. Quiero enviar un mensaje hermoso de una manera realmente complicada, pero realmente divertida. Pero creo que ‘Back To You’ es más que un proyecto especial que quería dar a la Temporada 2”, declaró Gomez en entrevista radiofónica en Beats 1.

Aclaró que aún no concluye su nuevo álbum: “estamos tratando de encontrar una forma divertida para tomarnos nuestro tiempo. No hay fecha en que no hay ideas, tengo mucha música que colectivamente guardé”.

Fuente: SDP noticias