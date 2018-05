Preocupa denuncia de sabotaje para generar intranquilidad en Sonora

Creo que es la primera ocasión en mi actividad periodística que me toca escuchar a un Secretario de Gobierno denunciando posibles actos de sabotaje para generar un clima de intranquilidad en varios municipios de Sonora, lo que nos debe preocupar como sociedad.

Indudablemente, el gobierno de Claudia Pavlovich es inédito en la historia de Sonora, primero por ser la primera gobernadora, segundo, porque sucedió al primer gobierno de oposición, que estuvo plagado de actos de corrupción y logró en menos de dos años, limpiar la casa y posicionar a la entidad en los primeros lugares en transparencia.

En ese sentido es inédito en señalar estos actos de intento de desestabilizar la tranquilidad social de una entidad, mediante la realización de hechos vandálicos que buscan generar sicosis y temor entre la sociedad.

El Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa, no se anduvo por las ramas al externar en rueda de prensa su preocupación por la difusión de audios falsos sobre supuestos actos violentos, el incendio de vías del tren en el vertedor de la presa, los saqueos en escuelas y actos vandálicos en el alumbrado LED instalado en esta capital.

También señaló hechos en Guaymas, en Nogales que están encaminados a crear esa sensación de temor e inestabilidad, lo que ha llevado a interponer las denuncias correspondientes.

Preocupa, que haya gente con intereses tan aviesos que busquen dañar de esa manera el tejido social, en medio de un proceso electoral como el que estamos viviendo y como lo señalamos, son delitos a los que nunca se nos habría ocurrido dar una connotación más allá de la delincuencia común, pero que ya vistos en conjunto, nos inquieta y se deben de esclarecer porque los sonorenses merecemos tranquilidad.

Respaldamos a Juan Carlos Zúñiga…hay que evitar linchamiento

Generalmente cuando intencional o accidentalmente hacemos un comentario desafortunado sobre una persona y de inmediato ofrecemos una disculpa, la situación no lleva a mayores consecuencias, más allá del momento ríspido, porque como dice el refrán “errar es de humanos y perdonar es divino”.

Como sabemos, el pasado martes, nuestro colega Juan Carlos Zúñiga, soltó un calificativo muy sonorense, sobre el arzobispo Ruy Rendón Leal, y de inmediato emitió una disculpa a través de Twitter, además, posteriormente lo hizo en otras plataformas sociales, además de solicitar una entrevista para hacerlo de forma personal.

Don Ruy Rendón no contestó ni al señalamiento del comunicador ni a las voces de linchamiento que se alzaron y aprovecharon el desliz del colega para cobrar facturas atrasadas, de tal suerte que al parecer, porque no me consta, ya que no he visto el escrito mediante el cual supuestamente piden su renuncia, están intentando presionar a los directivos.

Esta situación ha provocado la unión del gremio periodístico para condenar el linchamiento contra Juan Carlos, quien es un joven periodista con trayectoria transparente, pero también ha polarizado las opiniones sobre ante quien hacer las demandas de apoyo y exigir el respeto a la libre expresión y porque hay quienes están tratando de darle un sesgo político.

En lo personal considero que en Sonora existe la posibilidad de expresarse libremente, lo hago a diario en este espacio y en mi participación en Uniradio, en el programa En Contacto, que conduce Gabriela Medina, por la Invasora.

Asimismo, reitero mi respaldo a Juan Carlos, a quien conozco desde que inició en esta actividad y reconozco que de inmediato aceptó que incurrió en un error de juicio, por lo que también llamamos a evitar un linchamiento que en nada abona al clima de tensión política que ya estamos viviendo debido a un proceso electoral complicado y en el que ha imperado la intolerancia de una de las partes.

