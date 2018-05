Registra Sonora actos de sabotaje: Pompa Corella

Al denunciar actos de sabotaje y vandalismo que pretenden generar inestabilidad en el Estado y que atentan, en algunos casos, contra la integridad de personas, el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella aseguró que los mismos ya están siendo investigados por la autoridad correspondiente. El funcionario declaró que llama la atención que estos actos se presenten justo en medio de un proceso electoral, por lo que sería lamentable que los mismos busquen sacar provecho de la situación.

“Nos hace pensar que hay gente interesada en crear condiciones de inestabilidad para provecho propio o de grupos, lo cual nos tienen bastante preocupados; se han dado este tipo de eventos en tiempos mucho muy determinados y en condiciones que anteriormente no se había dado y que hoy que estamos inmersos en los procesos electorales, se ha estado dando y replicando”, expresó.

Pompa Corella, presentó 12 casos que se han suscitado en los municipios de Hermosillo, Guaymas, Bácum, Nogales y Cajeme, desde inicio del mes de marzo de este año y hasta esta fecha. A Cada uno de ellos se le ha atendido y dado seguimiento para tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.

En Hermosillo, indicó, el pasado 1 de marzo, circuló un audio falso a través de redes sociales sobre el secuestro de un niño en la colonia Pitic, intentando crear psicosis entre la ciudadanía; el 13 de marzo, dañaron la infraestructura del sistema de agua potable, dejando sin servicio a los usuarios de ocho colonias.

El 16 de marzo saquearon y vandalizaron una escuela primaria en la colonia Revolución; el 19 de abril se registró un incendio en las vías del tren a la altura de la presa Abelardo L. Rodríguez, con afectación en el servicio ferroviario.

Otro hecho sumamente grave, dijo, es que el 4 de mayo se detectó un patrón de actos vandálicos contra dos Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), al robar un transformador y realizar dolosamente conexiones eléctricas hechizas de los denominados “diablitos” que representaban un riesgo y ponían en peligro a niñas y niños.

En el último mes, se han registrado al menos cuatro daños al alumbrado público LED de distintas colonias de la ciudad, presentándose el último este 10 de mayo, ocasionando afectaciones a la ciudadanía.

En Cajeme el 14 de marzo, para crear psicosis, se difundieron imágenes en redes sociales de hombres armados que circulaban por las calles de la ciudad, sin embargo, se aclaró que se trataba de elementos de la Policía Rural; el 19 de marzo en Guaymas se bloqueó la carretera 15 a la altura de Vícam, causando afectaciones a los automovilistas que por ahí circulaban; mientras tanto, el 29 de abril en Nogales se registró el incendio de un vagón de tren que transportaba 15 autos de la empresa Ford.

El pasado 30 de abril, se registró el enfrentamiento de dos grupos de la etnia Yaqui por problemas de tierra entre particulares, al cual se le intentó dar la connotación de una problemática con el gasoducto, lo cual fue desmentido con oportunidad.

“De cada uno de los hechos que aquí estamos comentando se han presentado las denuncias correspondientes para poder dar con los responsables de estos actos; no estamos cruzados de brazos, queremos dejar muy en claro cuál es la verdadera intención de los que están haciendo estos hechos que no estamos acostumbrados aquí en Sonora a estarlos viviendo”, indicó.

En total, dijo, son siete actos de vandalismo, tres bloqueos y dos fake news, que son parte del patrón de acciones que preocupan al Gobierno del Estado, y cuyas denuncias e investigaciones ya se encuentran en proceso.

“Si se juntan todos estos hechos en el periodo que se están dando, con el patrón que se están realizando, nos deja muy claro que el fin que se persigue es de crear este tipo de situaciones que anteriormente no las teníamos, mientras no estábamos en este proceso o en este periodo, no se estaban dando este tipo de situaciones y nos preocupa bastante”, puntualizó.

Sonora se incorporará a la minería del futuro; anuncia Gobernadora nueva mina

La minería en la entidad vive un antes y un después, afirmó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al anunciar junto a un grupo de empresarios, la construcción de la Mina Sonora Litio en Bacadéhuachi, a partir del mes de septiembre.

En presencia de Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía en el estado; Mark Honen, Presidente del Consejo de Administración de Bacanora Lithium y Pedro Pablo García Azofra, Director de Operaciones de ICA Flour, la mandataria manifestó que para Sonora es un gran paso concretar este proyecto.

Destacó el hecho de que empresas de talla mundial volteen a ver a Sonora, ya que con el proyecto Sonora Litio se atraerá una inversión de 420 millones de dólares y generará mil 200 empleos en la etapa de construcción de la Mina Sonora Litio, la cual iniciará en septiembre.

“Finalmente para un Gobierno lo más importante es que se generen empleos y la mejor forma de crearlos es que empresas como éstas se establezcan, estoy segura que va a ser un antes y un después en este tema (la minería) para Sonora y estoy muy complacida de que finalmente lo hayamos logrado”, aseguró.

Por su parte, Jorge Vidal Ahumada indicó que con este proyecto Sonora se incorporará a la minería del futuro al tratarse de un producto como el litio, un insumo que utilizan las baterías de los automóviles eléctricos y que vendrá a fortalecer al Estado en esta materia.

Destacó que el hecho de que Bacanora Lithium haya incorporado al proyecto a una empresa de talla mundial como ICA Flour habla de la seriedad del mismo, y una vez finalizado, Sonora fortalecerá su presencia en el mapa mundial de la minería, al ser el primer estado productor de litio en México.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

