Vigila que camiones tengan aire encendido

Este martes fueron amonestados cuatro choferes ya que cobraban nueve pesos sin contar con aire acondicionado

Personal de la Dirección General del Transporte (DGT) en Sonora, realiza diariamente operativos de supervisión para verificar que los camiones urbanos cuenten con el servicio de aire acondicionado, aseguró Carlos Morales Buelna.

El titular de la DGT indicó que la Ley 149, Artículo 102 Fracción 11 BIS de la Ley General del Transporte para el Estado de Sonora, establece la obligación de que las unidades circulen con el aire acondicionado encendido y en correcto funcionamiento, del 1 de mayo al 30 de septiembre, de lo contrario se aplicará procedimiento de Ley.

Atendiendo los reportes diarios de los usuarios, agregó, implementan operativos de revisión frecuentes para asegurar el cobro justo al ciudadano, ya que es facultad de la Dependencia a su cargo el sancionar y multar a los concesionarios que no cumplen.

Este martes 8 de mayo los inspectores de la DGT amonestaron a cuatro choferes de igual número de unidades porque estaban cobrando una tarifa de 9.00 pesos, sin refrigeración.

Morales Buelna reiteró que únicamente en los camiones que cuentan con el encendido y buen funcionamiento del aire acondicionado está autorizado aplicar ésta tarifa; las que no tienen este servicio deben mantener un cobro de 8.00 pesos.

Ante el incumplimiento y según el artículo 148, las infracciones a aplicar, de acuerdo al procedimiento, son: primero una amonestación; si reinciden corresponde un apercibimiento, y después una multa que va de una a cien UMAS (Unidad de Medida y Actualización); por consiguiente puede darse la suspensión del servicio público y por último la revocación de la concesión.

Esta vigilancia inició la madrugada del pasado 1 de mayo por parte de inspectores de la DGT en los municipios de Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Hermosillo, para que se respete la Ley en beneficio de los usuarios.

Al respecto, la DGT pone a disposición de los usuarios el teléfono celular 66 21 04 77 55, mediante la aplicación de WhatsApp, para que los ciudadanos envíen mensajes y denuncien a las unidades que no cuenten con aire acondicionado y cobren tarifa de 9.00 pesos; o bien, para interponer cualquier otra queja relacionada con este servicio.