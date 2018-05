Paran el alto a los centroamericanos

Paran el alto a los centroamericanos…Y quien casi casi ya mandó a decir ¡que le hagan como quieran!, pero que no actuarán en base a presiones y menos chantajes, es el delegado de la Secretaría de Gobernación, Wenceslao Cota, eso con relación a la huelga de hambre que mantienen más de una veintena de migrantes centroamericanos para que les agilicen los tramites de renovación de visas. ¡Zaz!

En pocas palabras Cota Montoya dejó muy en claro, que los alrededor de 200 miembros de la llamada Caravana Migrantes que se quedaran varados a su paso por Hermosillo, podrán permanecer en ayuno ante la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el Vado del Río, pero que ni eso va forzar el que cumplan con los procesos que llevan a cabo para esas tramitologías. De ese pelo.

Al apuntillar que los trámites para hacerse acreedores a esos permisos para residir, transitar o laborar legalmente en México, no pueden estar sujetos a presión por nadie, al ser una cuestión que lleva su protocolo y tiene que acatarse, de ahí el porque sean considerados como muy tardados, y más porque son anuencias que valoran y autorizan desde las mismísimas oficinas centrales de la Ciudad de México.

O séase que así tuvo que entrarle al quite “El Wences” Cota, para dar la cara por el fantasmal delegado del INM, un tal Vladimir Becheret Ruiz, que hasta el momento no ha dicho esta boca es mía, al precisar que son diligencias que no pueden obviarse por ese tipo de sublevaciones, por ser requisitos que deben cumplirse como lo que marca la Ley, de ahí que no se realicen en base a caprichos. ¡Ups!

Y tan el funcionario federal específico que “va derecho la flecha” en cuanto a esas renovadas que están demando por medio de esas protestas, luego de que se les vencieran esos salvoconductos temporales que les habían expedido para estar de manera legal en el País, que a la par ya les advirtieron, que en caso de que se les nieguen, en contraparte les iniciarían un procedimiento de deportación. ¡Vóitelas!

Es por eso que tal vez se están poniendo el huarache antes de tiempo, con esas manifestaciones que han estado haciendo, después de que el pasado 21 de abril llegaran en el tren carguero, en un viaje que inicialmente tenía como destino final Tijuana, para pedir asilo político en los Estados Unidos, pero resulta que ahora muchos de ellos quieren quedarse a trabajar en esta Ciudad del Sol a pesar del “calorón”.

¿Viene el del PAN a rescatar a Myrna?…Ahora sí que lo que se veía venir ya está pasando, como es el que a la que están queriendo bajar de la candidatura a la alcaldía de Hermosillo por el taliPAN, por no estar levantando, es a Myrna Rea, según la especie que corriera al respecto, de ahí que se hubiera visto en la necesidad de salir a aclarar el dato, por como ya la estaban dando por renunciada. ¡Pácatelas!

Y es que con todo y que Rea Sánchez saliera a decir que sólo se trató de un “borrego” o una noticia falsa, ciertamente que es de sobra conocido aquello de que cuando el río suena, es que algo más podría llevar, como dizque pudiera ser su renuncia como abanderada a ese puesto de elección popular, por lo que así estuvo ese run run que surgiera de la noche a la mañana, y que sí que le movió el tapete. De ese vuelo.

Al estilarse que hay motivos de sobra para que desde ya le estén dando vuelo a la imaginación y elucubración, por como la también llamada Dama de Hierro, porque se dedica a la venta de fierro, no ha logrado posicionarse, precisamente por su perfil duro y frío, de ahí que siga sin salir del tercer lugar, detrás del gallo priísta, Ernesto “Pato” De Lucas; y la suspirante de Morena, Célida López. ¡Tómala!

Pues manejan que en lo que han sido las intercampañas, porque las oficiales arrancan el venidero 19 de mayo, dicen que han juntado más adeptos los centroamericanos que andan en busca de una visa, que los simpatizantes que ha reunido doña Myrna, por lo desangelados que han sido eventos que ha presidido, ante el nulo poder de convocatoria que ha exhibido, de ahí el porque ya estén renegando de ella.

Prueba de ello es que quien también tuvo que abogar por su desfigurada figura, es el cabecilla del PAN capitalino, Jesús Ramón Díaz, al reiterar lo que Rea dijera en un video, de que era una vil mentira, y que más bien es producto del miedo de sus contrincantes, en lo que es una justificación con más mentiras.

Pero por si eso fuera poco, lo que da más color en torno a esa evidente división albiazul, es el pisa y corre que ayer hiciera el jerarca nacional del panismo, el hermosillense Damián Zepeda, como lo pone de manifiesto el que a mediodía encabezara una rueda de prensa, “curiosamente” para hacer un llamado a la unidad y cerrar filas, teniendo a un lado a la casi desconocida de Myrna. Ni más ni menos.

Agarra vuelo juicio contra golpeador…El que vaya que ya agarró vuelo, es el caso del guardia de seguridad privada de la tercera edad que cuidaba la caseta de Residencial Campanario, David Ugalte, de 59 años, quien fuera golpeado por el violento residente, José Palomares, al también ser retomado por la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, de la que es encargado, Jorge Yeomans. ¡Ñácas!

Ya que para más que otras instancias, lo que es Yeomans Rosas ventiló que encausaron por oficio lo referente a esa golpiza que Palomares Cota le propinara a Ugalte Tecuapa, cuando se molestará porque había una fila de carros para ingresar a ese complejo habitacional, de ahí que se bajara y le reclamara, para luego agredirlo a puñetazos y patadas, dejándolo tirado y lesionado. A ese grado el abuso.

Así que dicha asesoría que le está brindando esa instancia, después de que se enteraran a través de las redes sociales de esa condenable agresión, luego de una video-grabación que se difundiera, se suma a la querella que ya interpusieran ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), a fin de que le hagan justicia y le reparen el daño por parte del tachado de energúmeno y colérico vecino. ¡Mínimo!

De tal forma que ante esa presión que ya están metiendo por todos lados, se da por descontado que es un mal ejemplo de atropello en el que llegarán hasta las últimas consecuencias, después de que los propios habitantes de ese fraccionamiento le enviaran una carta a los diferentes niveles de gobierno para demandar que le apliquen un castigo ejemplar a Palomares Cota, por no ser la primera vez que hace eso.

Aún y cuando Yeomans apuntalara, que la citada Fiscalía, de la que es mandamás Rodolfo Montes de Oca, es la que le dará seguimiento a esas investigaciones, para esclarecer esos repudiables hechos, que están más que claros, por la felonía en que incurriera el señalado de abusón de José Humberto, quien se la da de abogado y empresario vende “bolis” de la marca Junior, según se aprecia en las imágenes.

Y para el caso el pasado martes ya se tuvo la primera audiencia conciliatoria entre el acusado y la víctima, para intentar llegar a un acuerdo reparatorio, pero el golpeador todavía en el colmo del cinismo le salió con una propuesta de indemnización de míseros $4 mil pesos, cuando el ha golpeado ha gastado más de $8 mil pesos en atenderse, por lo que habrá otra el 25 de mayo, por lo inhumano que ha resultado ser.

Da resultados política anticorrupción…Partiendo de que los números no mienten, como los que ahora arrojara la última Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sí que continúa dando buenos resultados la política anticorrupción implementada por la gobernador, Claudia Pavlovich Arellano. De ese tamaño.

Toda vez que de acuerdo a esas cifras basadas en ese estudio que se realiza cada dos años, lo que es la mala percepción ciudadana, con respecto al Gobierno del Estado, ha mejorado sustanciadamente o “un resto”, como dicen los chavos, si se parte de que la Entidad ahora aparece en el séptimo lugar nacional, entre los mejor evaluados, cuando anteriormente estaba entre los 14 más “píores”. ¿Cómo la ven?

Ante lo que concluyen que así ha estado ese avance, por la forma en que le han parado el alto a los corruptos, vía la transparencia y rendición de cuentas claras que ha promovido Claudia desde su llegada, lo que no por nada ya le ha valido varios premios nacionales en ese ámbito, así como el reconocimiento de propios y extraños, por no ser cualquier cosa el quitarle esa famita a la Entidad. Así la “quemada”.

No en balde es que la Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera Grijalva, resaltara que no son producto de la casualidad esos logros, como lo prueba el que Sonora es el Estado de la República Mexicana que cuenta con el mayor número de funcionarios que han presentado la famosa declaración patrimonial 3 de 3, de ahí que ya hayan recibido varios reconocimientos por ser así de transparentes.

O séase que eso viene a explicar el porque esa mejoría o salto en ese tablero de los gobiernos que son vistos como los más honestos o que hacen un mejor uso de los recursos públicos, después de que al anterior sexenio se le etiquetara como el más corrupto en la historia de los administraciones estatales, de ahí que el primer gobernador emanado del PAN, Guillermo Padrés, todavía esté en la cárcel. ¡Palos!

