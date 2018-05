Seis curiosos efectos que ha causado el universo Marvel en nuestro mundo

Han pasado 10 años desde que se estrenó Iron Man (30 de abril de 2008) y a partir de esa fecha el universo Marvel ha crecido de tal forma que ha cambiado la manera de como vemos algunas cosas en nuestra vida. Estas son algunas.

Te dejamos la lista de 6 Curiosos Efectos que ha causado el Universo Marvel en nuestro mundo:

1.- Construir un traje de Iron Man.

En varios sitos de Internet hay varias sugerencias de cómo utilizar diversos materiales para construir el traje. Desde el uso del cartón, pasando obviamente por el metal y hasta llegar al uso de la tecnología… Y no solo los pequeños desean hacerse un traje, incluso algunos gobiernos, como el ejército de Estados Unidos, intenta construir un traje de combate.

2.- La búsqueda del Vibranium.

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) creo un material al que le llamaron Vibranium, y aunque no es igual al que se “uso” para el escudo del Capitán América, si se trata de una variación especial de material. Construido por varias capas de fibra de carbono. Mientras tanto, en Estados Unidos, un grupo de personas fue en la búsqueda de aquel extraño metal alienígena… ¿Por qué razón?…para responder esa pregunta veamos el siguiente punto.

3.- Los viajes a “Wakanda”.

Resulta que en Estado Unidos existe un lugar llamado “Wauconda” y una gran cantidad de personas han ido a ese lugar pensado que es allí donde esta aquel metal que cayó del cielo. También en ese lugar se han recibido llamadas o correos preguntando donde está el “Hogar de Black Panther”. Pero no solo pasa en ese lugar, pues en varios lugares turísticos donde aparece la palabra “Wakanda” los hoteles han registrado un aumento en sus reservaciones.

4.- Volver al Cassette.

Quien iba a pensar que aquella “cajita” de audio que fue ampliamente utilizada entre los años 70 – 90 y que posteriormente fue reemplazada por el disco compacto volvería, para ser escuchada por los jóvenes de ahora… bueno, eso si es que tienes el dinero para poder comprar “Guardians of the Galaxy Awesome Mix, Vol. 1 y 2”… pero si no tienes donde escucharlos, no te preocupes, puedes conseguir el reproductor parecido al de Star-Lord por solo USD$ 150 (o puedes escucharlos en la casetera de tus papas).

5.- La fabricación de la telaraña de Spiderman.

Existen varios sitios en Internet donde te enseñan a construir una lanza telarañas, pero un equipo de científicos internacionales de la Universidad de Oxford y de la Universidad Pierre y Marie Curie, crearon un “líquido de telaraña”, es decir, unas fibras compuestas que al extenderlas son como un sólido y que al comprimirlas son como un líquido. Ya veremos que uso se le dará en el futuro a este material.

6.- Quedarse hasta el completo final de la película.

Antes, cuando una película terminaba y comenzaban los créditos toda la gente ya comenzaba a retirarse del lugar. Pero ahora es muy común esperarse hasta ver la última escena post créditos que aparecen en las películas de Marvel… y esto ha ocasionado que algunas personas al ir a ver otras películas (ya sea de ciencia ficción, de aventuras, de acción o de otros superhéroes) también decidan esperarse para ver si llega aparecer una escena post créditos. (Como dato adicional, la primera escena post créditos tal como las conocemos ahora, apareció en The Muppet Movie, de 1979… pregúntale a tus abuelos si se quedaron a verla).

Como vemos, el universo Marvel no solo ha creado un gran impacto en su planeta tierra, sino que también algunos de sus efectos curiosamente han llegado hasta el nuestro.

¿Que opinas de todo esto? ¿Te identificas con algún punto?

Fuente: Planeta Curioso