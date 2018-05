Se registra sismo de magnitud 3.5 en Ensenada

Ensenada, Baja California.- Un sismo de magnitud 3.5 se registró esta madrugada en el municipio.

El movimiento telúrico ocurrió a las 00:30 horas en la zona del Valle de Ojos Negros, en la falla conocida como “tres hermanos”, de acuerdo a las instituciones especializadas en sismos.

Jaime Nieto de María y Campos, titular de Protección Civil Municipal, informó que no se presentaron reportes de daños ocasionados por el sismo, que también se sintió en la zona Noreste de la ciudad de Ensenada.

Ante el alto nivel de incidencia sísmica, el funcionario municipal invitó a la población a conocer lo que se debe hacer antes, durante y después de un temblor:

Antes.

Genera tu plan familiar de protección civil

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad

Revisa las instalaciones de gas y luz

Almacena alimentos no perecederos y agua

Durante.

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

Corta el suministro de gas y electricidad

Aléjate de postes, cables y marquesinas

Estaciónate alejado de edificios

Después.

Revisa las condiciones de tu casa

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fugas de gas

Utiliza el teléfono sólo para emergencias

Mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta

Por : Debate