Este avión despega casi en vertical y no te gustaría estar adentro

Aunque para algunos es un aventura extrema, para la gran mayoría sería sumamente aterrador. En la Exhibición Aeroespacial Internacional (ILA Berlín 2018), que se llevó a cabo en abril de este año, un piloto realizó esta hazaña con un gran Airbus A350.

El sitio Point Guy tuvo acceso al interior del avión, el cual se usa regularmente para este tipo de acrobacias. Y aunque no hay pasajeros a bordo, el avión tiene todos los asientos como cualquier avión comercial. No me imagino despegando en un avión de este modo ‘salvaje’.

Fuente: Planeta Curioso