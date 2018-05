Apedrean a alcalde que busca repetir

Escupe pa´rriba candidata de Morena

¡¡Hacen justicia!! al jefe de Bomberos

Realizan un sorpresivo paro camionero

Apedrean a alcalde que busca repetir…Y al que afloró que ya le empezaron a “cobrar la factura ciudadana”, por su fracasada gestión municipal, es al alcalde panista de Guaymas, Lorenzo De Cima, que ahora anda en busca de la reelección para repetir en ese “hue$o”, por como trascendiera que lo agarraron a pedradas durante una visita proselitista que realizara a un domicilio de ese puerto. ¡Zaz!

En lo que es un hecho que no deja de ser por demás condenable, por la violencia no ser la mejor vía para exigir la solución de cualquier tipo de problema, más sin embargo es un reflejo de que De Cima Dworak está cosechando lo que ha sembrado, como es el coraje y hartazo ciudadano, por como a pesar de haber sido un fiasco como Presidente Municipal, aún así quiere permanecer en el puesto. De ese pelo.

A ese grado está el resentimiento que ha provocado el munícipe más Lorenzo que han tenido los guaymenses, como para que estén llegando al punto de lanzarle de peñascazos, según esto por considerar como una burla, el que no obstante que ni siquiera tuviera la capacidad para garantizarle los servicios públicos más básicos, como es el recogerles la basura, aún así quiere mantenerse desgobernando.

Así que no por nada es que se supiera, que lo que es el Instituto Estatal Electoral ya tomó nota de ese atentado, derivado del como a De Cima Dworak lo hicieran salir por piernas de una colonia de esa localidad porteña, y no precisamente por haber hecho las cosas bien como “primera autoridad”, sino todo lo contrario, en lo que sí que es un mal presagio de todo lo demás que pudiera pasarle. ¡Pácatelas!

Sí se toma en cuenta que esos sólo son “tiros de calentamiento”, ya que oficialmente las campañas para la alcaldía inician el venidero 19 de mayo, de ahí que actualmente se esté aprovechando del cargo para adelantarse a los tiempos, pero con lo que no contaba es con que le iban a echar en cara su desfachatez, como esa de querer volver a ser, después de que simplemente no diera el ancho, a decir de las mayorías.

De ahí el porque desde ya se diga que el PAN no solamente está condenado a perder en ese municipio, sino a demás a caer hasta el tercer lugar como fuerza política, por los momios estar a favor del PRI, seguido por Morena, de ahí que en el pecado vayan a llevar la penitencia o derrota, por la imposición que hicieran del “Lencho” De Cima, aún y cuando ni los mismos panistas lo quieren. ¡Tómala!

Y ahora con más ganas luego de esa agresión, porque muy seguramente que de aquí pa´l real el soberbio y cerrado citado “Presimun” en cuestión, va andar con la cola entre las patas, por como agresivamente ya le están reclamando el que no respondiera a las expectativas, y es que a como están las cosas, mínimo va tener que hacer proselitismo con casco y escoltas, por los pedradones que ya le están “lloviendo”.

Escupe pa´rriba candidata de Morena…Quien dicen que vaya que ha seguido con su política de “repartir lo que le sobra” o de “escupir pa´ rriba”, es la candidata o candidota de Morena a la Presidencia Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, por como ayer se abriera de capa, al ventilar que muchos padresistas ya se están sumando a la campaña de los priístas en esta Capital.

Eso al apuntillar o señalar con dedo de fuego, de que según esto han hecho un pacto para lograr impunidad a cambio de respaldar el proyecto tricolor en el presente proceso electoral, cuando aseguran que a la ex diputada local originaria de Puerto Peñasco, es a la que menos le queda hablar de chaqueteros, después de que de traidora no la bajaran, por renunciar al panismo para irse al morenismo. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que ahora a Célida nadie le crea el que esté saliendo con que nunca perteneció al primer círculo del hoy encarcelado ex gobernador, Guillermo Padrés, supuestamente porque nomás la invitaron tres veces a la Casa de Gobierno en el pasado sexenio, pero lo cierto es que sobran evidencias del como fuera una de sus más férreas defensoras, que hasta en la cárcel lo visitara varias veces. ¡Ñácas!

De lo que deducen que López Cárdenas le está apostando a que los ciudadanos no tienen memoria o “se chupan el dedo”, por como está renegado de los ex integrantes del Padresismo que ahora están desertando, según ella para cambiarse de bando y apoyar al PRI, cuando en su caso hizo lo mismito, al brincar del barco blanquiazul al del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). ¿Cómo la ven?

Tan se quiere desmarcar de ese pasado que es relacionado con la “píor” época de corrupción gubernamental estatal, que basta con apuntar el como en días pasados perdiera los estribos en un encuentro que tuviera con estudiantes en la Universidad Kino, cuando le preguntaron si había visitado en prisión a Padrés Elías, por como le aflorara lo “mecha corta” e intolerante que es, y los acusara de todo.

Hacen justicia a nuevo jefe de Bomberos…Con todo y que ya está por finalizar el actual trienio municipal, pero al que por fin le está haciendo justicia la revolución, es al hoy ex subdirector de Protección Civil Municipal, Juan Francisco Matty Ortega, al ser nombrado nuevo director de Bomberos de Hermosillo, en sustitución de Rodolfo Barroso, de ahí que ayer le tomaran protesta. De ese vuelo.

Y es que Matty Ortega es un especialista probado en el ámbito de los cuerpos de auxilio, por ser egresado de la carrera Técnico en Seguridad Industrial del Instituto Tecnológico de Saltillo, Coahuila, de ahí que combine la academia con la experiencia práctica, si se parte que del 2009 al 2015 fungió como titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, lo que deja en claro que se las sabe de todas todas.

Lo anterior explica el porque del llamado que le está haciendo la alcaldesa, Angelina Muñoz Fernández, que es la que lo convocara para esa responsabilidad, ya que luego de la separación de Bomberos y Protección Civil, aprobada por Cabildo el pasado 28 de enero, él tendrá la responsabilidad de crear el marco normativo, reglamento y procedimientos de esa institución de los “tragahumos”. ¡Órale!

Toda vez que Juan Francisco de los 53 años que tiene de edad, 24 de ellos ha estado ligado a esas actividades, como quien dice toda una vida, después de que a los 18 años de edad empezara como voluntario en Saltillo, de ahí que sea de los que tiene la bata y el casco muy bien puestos, por no saber hacer otra cosa, más que servir con entrega a la ciudadanía en esa área. De ese tamaño.

Por lo que así está el nuevo reto para Matty, como es el de darle forma normativa a ese ente bomberíl, y para lo cual también tiene a favor el que lo avala una actitud de servicio reconocida por propios y extraños, por desde hace años estar dando resultados desde ese campo de batalla, de ahí que es por eso que se daba por descontado que “caerá en blandito” para llevar a cabo esa misión. Así el dato.

Realizan un sorpresivo paro camionero…Ahora sí que lo que no ha pasado ni en “Hornosío”, está a punto de suceder en Obregón, por de a cómo de la noche a la mañana los choferes del transporte urbano de la empresa Galmar, que cubren las rutas de las líneas 3 y 8, paralizaron el servicio para protestar por diversas irregularidades, entre ellas porque no le cumplen con las prestaciones laborales.

O séase que así estuvo ese “frenón” camionero, al que también se sumó otro grupo de chafiretes de las líneas 10 y 9, del consorcio Tusec, que por el estilo pararon labores durante varias horas el pasado lunes, igualmente en busca de soluciones y mejoras en sus condiciones de trabajo, en base a lo ventilado por el cabecilla del Sindicato de Operadores del Transporte Urbano en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas. ¡Palos!

En lo que es un rebelión que con todo y lo justo que pueda ser, pero una vez más se está afectando a los que menos culpa tienen, como son los usuarios, a los que siempre agarran como “carne de cañón”, ante lo que habrá que ver cuál es la reacción del director del Autotransporte del Estado, Carlos Morales, por como los concesionarios cajemenses ya se le están saliendo del guacal. Así el desafío.

Porque podrán deberles vacaciones y demás cuestiones que tienen que ver con la nómina, pero como que no se vale el que de un día pa´ otro al pasaje lo dejen esperando el camión urbano en las esquinas, por como están circulando bajo protesta y hasta amenazando con estallar una huelga el próximo viernes 11 del presente mes de mayo, que incluiría al total de las cuatro compañías camioneras de esa ciudad.

A ese extremo están los peros que le están poniendo a esos cambios por los que se “levantaron en armas” y que han desencadenado en esas sorpresivas paralizaciones, a las que habrá que ver como les hace la parada Morales Buelna y compañía, con miras a que no se llegue a concretar ese movimiento huelguístico con el que están amagando, no obstante y que a todas luces no es para tanto. Ni más ni menos.

