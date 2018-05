Se fija Lupita González ambicioso reto

El oro olímpico sigue en la mente de Lupita González, flamante campeona de la Copa del Mundo de Marcha, sin embargo la también medallista de Plata en Río 2016, quiere ir paso a paso.

La mejor marchista mexicana de la historia no echa las campanas al vuelo por su resultado en China, pues está consciente que debe cuidarse físicamente para alcanzar su objetivo de subir a lo más alto del podio en Tokio 2020.

González tiene una molestia crónica en la cadera, que ha superado gracias a su equipo multidisciplinario, pero está latente la posibilidad de que se agudice y entonces alterar su camino rumbo a la cita nipona.

“Ese es mi sueño (el oro olímpico), debo llevarlo poco a poco, no debo precipitarme, pero sí trabajar en ello para poder lograrlo.

“Se está trabajando para que cada día podamos ser mejores, estar más fuertes, enfrentar bien las competencias.

“Ahora decir que estaré en el Mundial es precipitado, las lesiones a veces están presentes, me voy a cuidar y trabajar para poder aspirar a eso”, consideró.

Por lo pronto, González se preparará para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla de julio próximo, título del ciclo olímpico que le falta, pues ganó en los Panamericanos de Toronto 2015 y se agenció la Plata en Río 2016.

González fue recibida con mariachi en el Hangar de la Secretaria de Marina, donde la atleta es Teniente de Corbeta.