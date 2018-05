Operan de nuevo a Adrián Uribe

Su amigo y compañero Eugenio Derbez, lo visitó en cuidados intensivos

Una obstrucción en el intestino (oclusión intestinal), llevó de emergencia al hospital al comediante Adrián Uribe.

El lunes Michelle Rubalcava dio a conocer en el programa “De Primera Mano”, que por tercera vez fue ingresado al quirófano, con el objetivo de hacer un procedimiento de limpieza de intestino.

Adrián Uribe ingresó a un hospital privado de la CDMX el pasado 25 de abril. Eugenio Derbez visitó el pasado 6 de mayo a su amigo y compañero: “está muy delicado. No quiero ahondar mucho porque no me corresponde, le corresponde su familia”.

De acuerdo con una publicación de Univisión Entretenimiento, Eugenio Derbez detalló que no pudo hablar con Adrián Uribe, quien se encuentra en cuidados intensivos.

“Sí está delicado y esperemos que esté mejor; no pude hablar mucho con él porque está en terapia intensiva y fue a través de su familia que supe todo”.

Adrián Uribe ha recibido el apoyo de muchos amigos, fans pero sobre todo, de su familia. A finales del pasado mes de abril comentó en su cuenta de Instagram:

“No hay mejor tranquilizante para para estos momentos que la mano de mi madre. Gracias a todos por sus oraciones y buenas vibras. Todo salió bien gracias a Dios”.