No estoy seguro que AMLO sea lo mejor para México: Derbez

Este martes, el actor y comediante Eugenio Derbez se dijo preocupado por la situación electoral en México, al considerar que la decepción de la población con los políticos ha llevado a votar por el “menos peor”. Señaló que esta actitud no es la que más conviene y que no está seguro que López Obrador sea lo mejor para el país.

En entrevista para Radio Fórmula, explicó que “estamos cansados de las mismas falsas promesas, no se ve mucha esperanza y en general la gente va a votar por el menos peor, lo que tampoco es muy bueno”.

“En el país estamos votando por el menos peor y eso no es bueno. Estoy con dudas. No estoy seguro de que López Obrador pueda ser la mejor opción pero, en general, la gente vota por el menos peor”, añadió.

En cuanto a las críticas recibidas en Estados Unidos por su película Hombre al Agua, explicó que se debe en parte a la época racista que vive ese país, por lo que no les gusta que haya una película con actores mexicanos y muchos diálogos en español.

“La sienten muy latina, con mucho español, en una época tan racista les pica, les duele eso, pero también eso me hace sentir más seguro y que se amuelen, ya nos toca a los 55 millones de latinos que vivimos allá que nos levantamos antes que nadie (…) y que nos han tenido con el pie encima, que se entienda que somos más que criminales, violadores o jardineros, narcotraficantes o prostitutas”, comentó.

Por otro lado, dudó que Donald Trump pueda hacer realidad su proyecto del muro y consideró que es como un “niño chiquito” al que no le gusta perder.

“Es como un niño chiquito con poder, un niño berrinchudo al que no le gusta perder. Lo del muro no se puede hacer, además los mexicanos nos lo brincamos o construimos un túnel, pero no nos va a detener, está blofeando, pero no será”.

Fuente: Lopez Doriga