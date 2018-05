Roberto Osuna saca al “Hulk” o al “cañón” que lleva dentro

Una vez más el beisbolista mexicano, Roberto “Cañoncito” Osuna, es noticia y no por una hazaña en el deporte, sino por golpear a una mujer.

Como recordaremos hace unos meses el lanzador mexicano de los Azulejos de Toronto fue noticia al externar su admiración por el narcotraficante sinaloense, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En aquella ocasión dijo que admiraba el trabajo social que había realizado el delincuente entre la gente pobre de Sinaloa, su tierra natal, y aunque son coterráneos, dijo que no conocía al traficante en persona.

Ahora, el pitcher fue detenido por golpear a una fémina y aunque ya está en libertad deberá comparecer ante un Juez el próximo 18 de junio.

Cabe señalar que fue la madrugada de este martes cuando el beisbolista, de 23 años, fue detenido en su casa acusado de violencia doméstica, aunque se ignora la identidad de la mujer perjudicada.

Lamentablemente el lanzador ligamayorista es ejemplo para muchos jóvenes y en nada abona al clima de violencia que priva en México y en Latinoamérica el que una figura que se admira incurra en ese tipo de hechos vergonzosos e indignos.

Sonora entre los siete estados con mejor percepción de combate a la corrupción

Pues no se le puede regatear a la gobernadora Claudia Pavlovich el que haya logrado sacar a Sonora del sótano en materia de percepción de corrupción en que se encontraba, para posicionar a la entidad en el séptimo sitio con mejores índices en el país.

Como si fuera el día y la noche es como muchas de las personas a las que se les cuestiona sobre el actual y el anterior gobierno, lo califican, ya que sufrieron en carne propia el abuso, la falta de servicios y recursos en aspectos de salud, educación, falta de empleo y una larga lista.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental, elaborada cada dos años por el INEGI, Sonora pasó de estar entre los 14 peores estados, al séptimo mejor, lo cual es resultado de la transparencia implementada por la mandataria estatal, que le ha generado dos premios nacionales de transparencia, así que enhorabuena!

“Tibieza” de Myrna Rea levanta rumores de renuncia a candidatura

Luego de que durante este martes corrió como reguero de pólvora que la empresaria Myrna Rea había abandonado la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Hermosillo, la propia aspirante salió al quite para asegurar que se mantiene en pos del cargo y que va a “poner orden” en el municipio.

Lo cierto es que si bien es cierto las campañas por la alcaldía empezarán hasta el próximo 19 de mayo, su contrincante por el PRI, Ernesto “Pato” de Lucas lleva una considerable ventaja en las encuestas que lo posicionan con un conocimiento de 75 por ciento y de intención del voto de casi 50 por ciento.

Desconocemos si el “borrego” de la renuncia de la abanderada panista fue con el fin de al menos que se hable de ella, pues lo consiguió ya que hacía tiempo que no se le mencionaba ni se sabía de ella.

Comercios de EU no cobran por estacionamiento ¿por qué aquí sí?

Como cliente frecuente al centro comercial Galerías me molesta el que exista la intención de cobrar por estacionar el automóvil, porque a final de cuentas la mayoría de quienes acudimos a éste vamos a hacer alguna compra o consumo y hasta donde tengo entendido por Ley están obligados a facilitar el estacionamiento y no a cobrar por ello.

Cuando uno acude a un centro comercial en el vecino país, al que acuden los mismos clientes que van a Galerías, nos estacionamos sin pagar un céntimo y allá operan muchas de las tiendas “ancla” del lugar.

En un centro comercial al que se ingresa por membresía ubicado en el Vado del Río también hubo la intención, sin embargo, la gente se inconformó y no se concretó la colocación de las plumas y caseta de cobro, porque si de por sí, ya se paga por la membresía, de perdida que faciliten el estacionamiento tal y como establece la ley.

Y no se trata del monto a pagar, sino del hecho de violentar una reglamentación y sobre todo, de no facilitar la visita al cliente, aunque por suerte, la solución es muy sencilla y es no acudir a donde el cliente no es apreciado, aunque tratan de “vender” la idea de que se busca garantizar la seguridad de los automóviles.

