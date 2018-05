Hábitos que te hacen engordar la cintura más rápido

Inicia el día y hay hábitos que nos hacen subir las medidas de nuestra cintura en un abrir y cerrar de ojos, pareciera que son cosas sin importancia, sin embargo, debes hacer un check de lo que a continuación te mencionamos y puedas realizar los cambios. ¡Créeme notarás la diferencia!

Comes mucha sal, ¿es un sí? El sodio hace que retengamos líquidos. Si comiste unos ricos huevos con tocino, podemos ocasionar inflamación desde que comienza el día.

Fruta con granola, la granola por muy sana que se crea es un ingrediente rico en azúcar y este aporte ya lo estás consumiendo en la fruta. Puedes elegir las bolsitas que digan sin azúcar, pero mejor evítala.

Café con crema, cuando tomas el café con crema, le estás agregando grasa y azúcar extra, es mejor que tomes el café solo o si de plano, eres de las que no agarra sabor sin la crema, puedes añadirle leche de almendras.

Desayunar cereales todos los días, no importa que sean integrales, porque muchas veces aunque así diga el empaque, también tiene harinas y trigo.

¿Tomas agua al levantarte?, la mayoría no lo hace y esto ocasiona un metabolismo lento que afecta tu cintura porque no ayuda al funcionamiento y eliminación de desechos.

Comes muchos lácteos, si eres de las que desayuna leche, come algún platillo con queso y de colación tiene un yogur, estás ocasionando inflamación y a la larga un probable aumento de peso.

Te saltas el desayuno o solo comes fruta, ¡mal! No solo haces más lento tu metabolismo, ocasionas comer más porque te da mucha hambre al poco tiempo y comes cualquier cosa.

Como ves son hábitos que hacemos sin pensar pero que están repercutiendo en nuestro peso y el tamaño de la cintura. ¡Hagamos algunos cambios y cuéntanos cómo te fue!

Fuente: Salud 180