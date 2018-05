Los migrantes hondureños se han convertido en un problema social para el gobierno

En qué lío se han metido las autoridades con la presencia de los poco más de 200 migrantes hondureños que se quedaron en Hermosillo y que exigen que se les otorgue una visa humanitaria para continuar el viaje rumbo a la frontera con Estados Unidos o quedarse en Sonora. Los extranjeros están bien organizados y traen sus líderes que saben hacer grilla para presionar al gobierno mexicano. Para empezar, iniciaron una huelga de hambre y plantón en las afueras de la delegación del Instituto Nacional de Migración y algunos de ellos ya obtuvieron su visa.

Este asunto se ha convertido en un problema social, ya que los trámites son lentos y en algunos casos los migrantes no traen la documentación necesaria para realizar sus trámites. Sin embargo, hay que destacar que tanto las autoridades, como la ciudadanía hermosillense los han tratado muy bien, brindándoles hospedaje y alimentación.

Los migrantes comen tres veces al día, cosa que muchos mexicanos no lo hacen, por no contar con recursos económicos para hacerlo.

Los albergues que se les proporcionaron cuentan con seguridad para que puedan estar tranquilamente familias enteras con niños menores de edad, que son atendidas por personas de la sociedad de Hermosillo, que dejan de hacer muchas tareas personales para poder atender a los extranjeros que se encuentran lejos de sus países, porque aparte de los hondureños vienen también de otros países centroamericanos. La gente de Sonora es buena y bondadosa.

Los migrantes deben de entender que la comida y el agua se pueden acabar, además de aquí en adelante Hermosillo registrará temperaturas que rebasarán los 40 grados centígrados a la sombra y esto hará más difícil la situación. Creo que las familias de centroamericanos ya no buscarán llegar a la frontera norte, porque aquí los han tratado muy bien. Por tal motivo están exigiendo la visa humanitaria para buscar trabajo. ¿Qué sucederá luego de encontrar trabajo?

Porque no solo hay que trabajar, hay que buscar un lugar en donde vivir con toda la familia. Dentro de este grupo de más de 200 migrantes vienen muchos niños y jovencitos que necesitarán atención, principalmente un techo en donde resguardarse de las inclemencias del tiempo y alimentación. En Hermosillo y en Sonora existe desempleo, además estos son mal pagados. Si se les puede ayudar qué bueno, pero hay que hacerles ver la realidad. Ellos no conocen la situación.

Sin embargo, manejan muy bien la grilla política y saben qué “puerta tocar” para surtir efecto y de esta forma lograr su objetivo…Se podría dar el caso de ser deportados y entonces sí se vendrán los problemas más serios.

Son capaces de hablarle a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda, para presionar a las autoridades mexicanas. El asunto se está desvirtuando y en estos tiempos de campañas y candidatos todo podría pasar. Hay que tener mucho cuidado.

Hay que recordar lo que pasó con la alcaldesa de Hermosillo, Angelina Muñoz Fernández, que con una mala interpretación que le achacaron en unas declaraciones, en menos de 24 horas se hizo famosa a nivel internacional…Repito, estamos en campañas políticas y los enemigos aprovechan todo para atacar y afectar al gobierno en turno, que a nivel nacional, estatal y local, pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI)…Esperemos que todo salga bien y que los migrantes logren salir adelante, en Hermosillo o en cualquier lugar del país.

¿La bandera de México se puede imprimir en la ropa; no está prohibido?

No sé si las leyes hayan cambiado, pero ahora la bandera mexicana se imprime en todas partes y se exhibe en prendas de vestir. Ante solo se colocaba en los edificios públicos y en días muy especiales. Ahora, la he visto en algunos lugares, en uniformes de empresas privadas, en camisetas, residencias particulares y no sé si también se imprima en ropa interior, como la bandera gringa. En México antes estaba prohibido, pero como todo ha cambiado, no sé si esto sea correcto o se esté violando una ley. A mejor nos estamos volviendo más nacionalistas.

Me tocó ver en un crucero de la ciudad a un joven limpia vidrios que portaba una camiseta con la bandera de México impresa; también en un taller mecánico ubicado por la calle De la Reforma y Ángel García Aburto, los trabajadores usan uniformes del negocio con la bandera impresa en una de las mangas de la camisa. Creo que eso lo hacen por nacionalismo y no por violar la ley. Debemos se portar la bandera con mucho orgullo de ser mexicanos, porque es lo único que nos queda para orgullecernos.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…

