Desnudan a supuesto ladrón en la calle

Sin ropa y con unas cartulinas en las que se le acusaba de ladrón, un hombre caminó este martes por la zona de Obregón, en Jalisco, ante la mirada de las personas.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, la víctima también presentaba moretones en los glúteos.

El incidente fue reportado a las 16:20 horas en las inmediaciones con el cruce de la calle Cabañas, informó la Policía de Guadalajara.

Patrulleros solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes atendieron al sujeto y lo trasladaron a un puesto de socorros.

Las autoridades no pudieron establecer la identidad de los responsables o las circunstancias que los llevaron a cometer la agresión.

El afectado, un joven delgado, de entre 25 y 30 años que no quiso revelar cómo se dieron los hechos, fue captado mientras caminaba lentamente por la banqueta de Obregón, con el texto “esto me pasó por ratero” en cartulinas fluorescentes.

Las autoridades tampoco recibieron reportes previos sobre algún robo en la zona.

Este caso se dio a dos meses de que en Chulavista, Tlajomulco, fuera golpeado un hombre que, además, fue obligado a correr desnudo en la calle con un letrero que lo señalaba como ladrón.