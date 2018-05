Afición de Chivas alza la voz ante posible salida de Pizarro

La posible salida de Rodolfo Pizarro de Chivas provocó que la afición levantara la voz en las redes sociales, lanzando varios mensajes a Jorge Vergara e, incluso, se abrió una petición en change.org.

No a la venta de Pizarro”, “Estás advertido Vergara”, “Yo ya no compraré Chiva abono”, “La afición está encab…con la directiva”, “Algo anda mal”, “Si no arma un equipo, no renovaré mi abono”, “De mi parte ni un centavo más a los productos de Chivas”, “Compré 7 y viajo de la CDMX, no renovaré”, “¿Y si nos unimos los Chiva hermanos?”, entre otros mensajes.

Otro aficionado rojiblanco trasladó su inconformidad más allá. En el sitio change.org se inició una petición dirigida al mandamás del Rebaño.

“No queremos que salga Pizarro y necesitamos refuerzos para el Mundial de Clubes, La Liga y La Copa. Chivas el equipo más querido y más popular, el más reforzado y el más ganador siempre. Matias para años y un proyecto triunfador. Como aficionados asistimos al estadio, chivabonos, compramos el jersey y productos oficiales. Por favor Don Jorge Vergara, emociónese como cuando llegó a Chivas, confiamos en usted. Necesitamos figuras por años como Pizarro”, se lee.

Al momento, el Rebaño no se ha pronunciado al respecto.