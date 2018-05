Dan mano a migrantes y agarran el pie

“Cortan cabeza” a Comisario policial

“Pega” estrategia de fórmula al Senado

Ponen “Gober” el ejemplo en cumbre

Dan mano a migrantes y agarran el pie…Los que están dando muestras de ser de esos que “les dan la mano y agarran el pie”, son los casi 200 integrantes de la llamada Caravana Migrante, procedentes de diferentes países centroamericanos, que se quedaran varados en esta Capital, porque a pesar del apoyo recibido ayer iniciaron una huelga de hambre para exigir que les renueven sus visas. De ese pelo.

A ese grado están presionado o queriendo poner condiciones dichos migrantes, por voz de un tal Irineo Mújica, que se ostenta como director de la organización Pueblos Sin Fronteras, al advertir que unas quince de esas personas que ya están ilegalmente en México, en su trayecto hacia los EU, para solicitar asilo político, se mantendrán en ayuno ante la sede del Instituto Nacional de Migración (INM). ¡Ñácas!

En lo que es una manifestación que de entrada servirá para que se estrene el nuevo delegado del INM, Vladimir Becheret Ruiz, porque hasta ahora no había dado señales de vida, a pesar de ese conflicto migratorio que se ha presentado en Hermosillo, por la estadía de esos viajeros que después de recorrer toda la República Mexicana en el tren de carga, finalmente está Ciudad del Sol les gustó para quedarse.

Si se analiza que muchos de los demandantes de esos permisos los quieren no precisamente para seguir su travesía rumbo a los Estados Unidos, sino más bien para residir y trabajar en el municipio hermosillense, de ahí el porque trascendiera que para eso muchos no están calificando, por haber requisitos que deben cumplir y que no son negociables, por más que “se pongan a dieta forzosa”.

Tan es así que apenas les habían aprobadas cuarenta de esos salvoconductos, de ahí el porque subieran de tono sus exigencia, cuando lo cierto es que no están en condiciones de ponerse en ese plan, en primer lugar por estar en una Nación ajena, y en segundo por no ser una obligación que se las otorguen, de ahí que no les quede el estarlas solicitando de esa manera, al estar haciendo todo un show. ¡Pácatelas!

Y es que como se las revirara el fantasmal de Becheret Ruiz, de que son procesos que llevan su tiempo, y por lo cual no pueden hacerse de la noche a la mañana o sólo porque les ha dado por protestar, además de que son verificaciones que están llevando a cabo individualmente, y no “en bola”, como han pretendido que se haga, con lo que sí que les queda aquello de que, en el pedir está el dar. ¡Tómala!

De ahí que todo pinte para que termine por “salirles el tiro por la culata” o contraproducentes esas manifestaciones que se traen, no obstante y las buenas atenciones que les han brindado las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, en el casi un mes que han estado instalados en un albergue de la colonia San Luis, en el que han sido asistidos de todo a todo, pero ni así. Así de “agradecidos”.

“Cortan la cabeza” a Comisario policial…Aunque a cuenta gotas, pero poco a poco han ido haciendo justicia en torno al caso del joven, Genaro Arce Ruiz, de 29 años de edad, que a tres horas de ser detenido el pasado 2 de mayo por policías municipales de Navojoa apareciera “ahorcado” en una celda preventiva, por como ahora cesaran al Comisario de Seguridad Pública, Valentín Gámez Granados. ¡Zaz!

Así estuvo ese despido ordenado por la alcaldesa, Leticia Navarro, a raíz de las marchas de protesta que han realizado familiares y ciudadanos para exigir que se esclarezca la muerte de Arce Ruiz, al no creerse la versión de que se suicidara con un cordón de zapato, como lo reportaran después de que fuera detenido por una falta administrativa, al ir como copiloto en un carro sin placas y con aliento alcohólico. ¡Vóitelas!

Ya que inicialmente Navarro Duarte había optado por nomás suspender a los dos agentes que arrestaran al malogrado de Genaro; e igualmente al encargado de barandilla o de las celdas en las que recluyen temporalmente a los detenidos, pero derivado del como han arreciado esas manifestadas ciudadanas, es que finalmente “le cortara la cabeza” al que era su jefe policial o a Gámez Granados. De ese tamaño.

A tal punto ha cambiado la política de cerrazón que había asumido la Munícipe, que hasta recibió y montó una mesa de diálogo con alrededor de 15 personas que demandan que se proceda contra los responsables de ese “ahorcamiento” de Arce Ruiz, en lo que es una sospecha que surgiera por los golpes que presentaba en su cuerpo, así como manchas de sangre en la vestimenta que recibiera su familia.

Ciertamente que no es para menos que Leticia y compañía se estén poniendo flojitos y cooperando, después de que la Fiscalía General de Justicia, de la que es mandamás Rodolfo Montes de Oca, es la que ya está investigando, en aras de clarificar ese trágico hecho que ha conmocionado a los navojoenses y sonorenses en general, para llegado el momento fincar responsabilidades y “agarrando corte parejo”.

Y es que desde origen todo ha estado muy raro, con relación a ese deceso, empezando por el que las cámaras de vigilancia sospechosamente no estaban funcionando, de ahí que en ese encuentro con Leticia Lourdes entre otras cosas le pudieran hacer un recorrido por los citados separos policíacos. ¡Palos!

“Pega” estrategia de fórmula al Senado…A quienes dan cuenta que sí que les está funcionado su estrategia proselitista, es a los candidatos al Senado que integran la fórmula priísta, Sylvana Beltrones y Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, como es la de separase para cubrir más terreno de la geografía sonorense a un mismo tiempo, tanto así que ya se la empezaron a “copíar” los otros contendientes. ¡Ups!

Y una prueba que demuestra que sí “les está saliendo” esa modalidad, lo refleja el que Beltrones Sánchez y Acosta Gutiérrez continúen en primer lugar en las preferencias electorales en pos de esa posición senatorial, sobre todo en una zona en la que han mostrado especial interés, como es la del Sur del Estado, pues juntos han ido como tres o cuatro veces, y ya cada uno por su lado otro par de ocasiones. ¡Órale!

Con lo que ha quedado más que claro que Cajeme es un municipio que están visitando dos veces por semana y con ello a todas luces están haciendo la tarea de “picar piedra” en una plaza que se polarizara al inicio de las precampañas, como resultado de las actitudes asumidas por algunos grupos de tricolores de por esos rumbos, de ahí el porque han reforzado su presencia y labor de convencimiento. ¿Cómo la ven?

Sin embargo y después de que “la sangre no llegara al río” entre los “prillístas” de esa región del yaqui, es que ventilan que Sylvana y “El Maloro” Acosta le han estado abonado para que finalmente “las calabazas terminen de acomodarse en la carreta” o en el carro del PRI, por lo bien que aseguran que les ha ido en esa misión de conquistar a las bases cajemenses, con una propuesta joven y positiva. Así el dato.

Basta con señalar que ayer Manuel Ignacio amaneció al otro extremo de Sonora o en San Luis Río Colorado, pero hoy estaría regresando a Obregón, aún y cuando acaba de estar ahí el pasado viernes con los agremiados de la Canaco local; en tanto que Sylvana también tuvo agenda en la semana en el corazón del Valle del Yaqui, lo que habla de que así le están apostando a la unión y cierre de filas.

Aunque por si quedaran dudas del como están sumando a propios y extraños, afloró que la propia Sylvana ahora promoviera la firma de un convenio entre las fundaciones Beatriz Beltrones y Ganfer, para unir esfuerzos en la lucha para la detección oportuna del cáncer en mujeres, al está última estar identificada con el panismo, por ser impulsada por la esposa del ex candidato a gobernador del PAN, Javier Gándara.

Ponen “Gober” el ejemplo en cumbre…Vaya que la que tuvo un fin de semana muy movido y productivo, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al participar en Phoenix, Arizona, en la Segunda Cumbre de Gobernadores y Premieres de América del Norte 2018, en la que debatieron temáticas como la referente a la cooperación entre distintos países para conseguir objetivos comunes.

Toda vez que lo que de nuevo volvió a ponerse como un ejemplo a seguir a nivel mundial, es el crecimiento que ha seguido teniendo la bautizada como Megarregión Sonora- Arizona, creada por Pavlovich Arellano y su homólogo arizonense, Doug Ducey, que no en balde ya es catalogada como todo un modelo, en lo referente a lo que puede lograrse cuando se tienen muchas cosas en común. ¡Qué tal!

Casi por nada es que la Mandataria sonorense resaltara que frente a los desafíos que se presentan, incluso con la propuesta de construir muros fronterizos, la relación con Arizona se ha mantenido viento en popa, al fincarse en base al esfuerzo y la confianza, para que en un futuro sea más grande y existan las condiciones para hacer realidad más proyectos como los alcanzados hasta ahora.

En lo que es una visión de un solo frente que fuera secundada y compartida por Ducey, en el marco de ese encuentro internacional, al puntualizar que esa alianza ha sido provechosa para ambas Entidades fronterizas, y para el caso destacó la planta de manufactura de autos con proveeduría sonorense que ya se concretara, aunado a los planes de inversión que ya están en puerta o en vías de realizarse. De ese vuelo.

Eso a partir de que el gobernador gringo destacara que el ser algo más que vecinos aumenta las posibilidades de que a todos los ciudadanos les vaya bien, ya que se mejora la economía, seguridad y demás, logrando Estados más pacíficos y prósperos, y que no podía tener una mejor compañera para hacerlo que Pavlovich Arellano, por lo que así estuvo “el cebollazo” que le dieran en el “otro lado”.

