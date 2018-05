Se fortalece Megarregión con resultados para ambos estados

Durante la Segunda Cumbre de Gobernadores y Premieres de América del Norte 2018 abordaron el tema de la cooperación entre las dos entidades, de distintos países, para lograr objetivos comunes

La Megarregión Sonora- Arizona continúa creciendo con una perspectiva hacia el futuro, a través de la relación comercial que ambos estados han construido, coincidieron la Gobernadora Claudia Pavlovich y su homólogo Doug Ducey.

En la Segunda Cumbre de Gobernadores y Premieres de América del Norte 2018, abordaron el tema de la cooperación que existe entre dos entidades, de distintos países, para lograr objetivos comunes, y cómo ello ha sido un ejemplo para otras naciones en el mundo.

La Gobernadora Pavlovich enfatizó que la relación entre Sonora y Arizona es un ejemplo a nivel global, un esfuerzo que ha dado frutos en beneficio de los ciudadanos de Sonora y de Arizona.

“Hemos hecho un buen ejemplo a nivel internacional, a nivel mundial, la Megarregión es un ejemplo para muchos países de lo que puedes lograr cuando tienes muchas cosas en común, y lo que tenemos que trabajar nosotros es por el bien de la gente de Arizona y de Sonora”, señaló.

La gobernadora Pavlovich agregó que frente a los retos que se presentan, la relación con Arizona se ha mantenido estrecha, y se ha construido a base de esfuerzo y confianza, con miras a un futuro para que sea más grande y se concreten más proyectos.

“Este es un gran momento para nosotros, somos amigos, nuestros equipos colaboran para hacerlo más grande y estrecho, creo que podemos construirlo más fuerte, y lo vamos a hacer, esto es por confianza, nuestra confianza en el Gobernador Ducey, esto es muy importante, hemos construido confianza en diferentes maneras, es una relación muy fuerte entre Arizona y Sonora, esto es por nuestra gente, los dos en la misma manera”, apuntó.

Al respecto, el Gobernador de Arizona, Doug Ducey, externó que la relación que se ha construido con Sonora, a través de la Megarregión, es de provecho para los dos estados, se han concretado plantas de manufactura de autos con proveeduría sonorense, y se extienden las posibilidades para futuros proyectos en conjunto.

“La relación con Sonora, y con México, ha sido muy positiva para el estado de Arizona, señalamos una serie de éxitos, como a Lucid Motors Company construyendo una planta de manufactura, el Sky Bridge, esto nos permite trabajar con México, con Latinoamérica, con Sudamérica, parte de esto no es sólo el éxito que hemos tenido económicamente con traer negocios aquí, sino la relación que tenemos que puede ayudar con turismo, procesamiento en la frontera para los camiones, el comercio puede fluir más libremente”, resaltó.

El Gobernador de Arizona aseguró que cuando se construye una colaboración con confianza y amistad se incrementan las posibilidades de que todos los ciudadanos resulten beneficiados, además de que mejora la economía, la seguridad, con lo que se logran estados más pacíficos y prósperos.

“Somos más que vecinos porque los vecinos realmente pueden moverse, vamos a trabajar no sólo en esta administración, sino para siempre en el futuro, así que queremos encontrar las mejores políticas posibles para asegurarnos de que las relaciones entre las diferentes disciplinas permanezcan, tanto si hablas de comercio o turismo o cualquier otras facetas del sector privado al público que esas relaciones se han construido y no podría tener una mejor

compañera que la Gobernadora Pavlovich para hacer esto”, puntualizó.