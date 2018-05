Revisa Migración situación individual de cada migrante

Personal de la dependencia federal dialogará hoy con quienes buscan asentarse en Sonora

El Instituto Nacional de Migración (INM) está resolviendo individualmente los casos de los migrantes centroamericanos que se separaron de la caravana y que quedaron en Hermosillo, afirmó Vladimir Becheret Ruiz.

El delegado del Instituto Nacional de Migración señaló que en el transcurso de este lunes tendrán una plática con representantes de los alrededor de 200 migrantes que se mantienen en un albergue en la colonia San Luis.

Expuso que esto se hará ante la posibilidad de que este lunes un grupo de alrededor de 15 migrantes inicien una huelga de hambre para exigir que se les brinde el estatus legal para poder laborar en la entidad.

“Nosotros estamos trabajando en lo que se les prometió, pero todo proceso lleva tiempo, no podemos de la noche a la mañana cumplir al 100 por ciento con todas las personas”, manifestó.

Argumentó que trabajarán para que no se realice dicha huelga de hambre, pero aún no se sabe a qué acuerdos puedan llegar, dado a qué hay requisitos que se deben de cumplir obligatoriamente y no son negociables

“Ya hablé yo con el líder, de hecho vamos a tener otra plática él y yo, vamos a arreglar la situación, porque sí estamos cumpliendo de nuestra parte.

“Se están entregando (visas) se están verificando, todavía no podría decir sí a todos se les dará, o al 50 o 80 por ciento, pero se está trabajando para ello, pero deben de cumplir con todos los requisitos”, indicó.